Фото ⟩ Полиция в рамках двух процессов изъяла значительное количество огнестрельного оружия

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что мужчины 1968 и 1972 годов рождения держали нелегальное оружие с целью коллекционирования, а отдельные экземпляры - для реализации на черном рынке. По обоим случаям начаты уголовные процессы, расследование продолжается.

Галерея: Полиция по двум уголовным процессам изъяла большое количество оружия

В полицию поступила информация о двух лицах, которые, возможно, занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия, были начаты уголовные процессы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Госполиции удалось выяснить местонахождение незаконно хранимых предметов и в августе и сентября этого года они произвели обыски в нескольких местах в Айзкрауклском и Лиепайском краях, в ходе которых изъяли из нелегального оборота 17 единиц огнестрельного оружия разного типа, важные части 14 единиц огнестрельного оружия, 4600 единиц боеприпасов, 11 взрывных устройств, 4 кг взрывчатки и 82 единицы антиквариата.

Изъятое оружие - преимущественно времен Второй мировой войны, однако изъято и современное оружие, кроме того, изъятые боеприпасы - в основном, для современного оружия.

Расследование в рамках обоих уголовных процессов продолжается, в том числе выясняется и происхождение незаконных предметов.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Полиция напоминает, что лица, которые добровольно сдадут изготовленное без соответствующего разрешения, приобретенное, носимое или хранимое огнестрельное оружие, важные запчасти огнестрельного оружия, боеприпасы, пневматическое оружие большой энергии, взрывчатку или изготовленные без соответствующего разрешения газовые пистолеты (револьверы) и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если в действиях лица нет состава другого преступления.