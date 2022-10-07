После решения Яниса Урбановича уйти с должности председателя правления партии "Согласие", такое же решение принял и сопредседатель и член правления партии Андрис Морозов. С таким же заявлением выступила депутат рижской думы и заместитель председателя партии Анна Владова.
"Согласие" теряет лидеров. Вслед за Урбановичем об отставке сообщили Морозов, Владова и Элксниньш
Морозов отметил, что ответственность за результаты "Согласия" на выборах должен нести не только Урбанович как председатель партии, но и он сам.
"В сложных геополитических обстоятельствах правлению нужно было уделять больше внимания объединению членов партии и кандидатов, а также более четко коммуницировать с нашими избирателями о позиции партии по важным для нашей страны вопросам", - указал Морозов, добавив, что считает нехватку коммуникации своим лично невыполненным заданием.
О сложении полномочий заместителя председателя правления "Согласия" заявил и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
"Вслед за коллегами из правления СДП "Согласие" я складываю с себя полномочия заместителя председателя партии", - сообщил он в Facebook.
Напомним, после того, как победившее на выборах в 13-й Сейм "Согласие" не вошло в парламент нового созыва, многолетний председатель правления партии Янис Урбанович сложил свои полномочия, сообщает газета Diena.
О своем решении Урбанович сообщил правлению "Согласия" во вторник, 4 октября, также информировав о том, что не будет баллотироваться на пост руководителя партии на предстоящем 26 ноября съезде.
Урбанович признал, что результаты выборов были "достаточно болезненными" и среди членов партии царит неизвестность, потому что люди привыкли к тому, что партия была представлена в парламенте.
По словам Урбановича, он берет на себя ответственность за поражение, так как "действительно чувствует вину за то, что не сделал". В качестве причин он назвал неумение работать в новых форматах, включая социальные сети, и использовать современные технологические возможности. Партия также не сумела отреагировать на ложь и клевету. "Это полностью наша вина", - заключил политик.
Согласно уставу "Согласия", в этом году должно быть переизбрано правление партии. Также на съезде будут анализироваться ошибки, допущенные в ходе избирательной кампании. Урбанович надеется, что в правлении и руководстве "Согласия" произойдет смена поколений. Он не назвал человека, которого хотел бы видеть руководителем партии вместо себя, отметив, что таких несколько.
Ранее Урбанович заявил, что "Согласие" после поражения на парламентских выборах не сдастся и продолжит работу.
По его словам, нет ничего постыдного в поражении, если "ты работал на совесть и выступал за интересы страны". "Если ты искал баланс интересов общества, а не подстрекал на политические авантюры. Нам не стыдно за свою позицию, но мы будем стараться лучше ее разъяснять", - сказал Урбанович.
Он поблагодарил людей, которые голосовали за "Согласие", тех, кто "не поддался кампании очернения и дезинформации, с которыми на "Согласие" обрушились конкурирующие политические силы".
После неудачи на выборах в Сейм о своей отставке также объявило правление партий "Консервативные" и "Движение "За!", а депутат Алдис Гобземс из партии "Каждому и каждой" объявил, что уходит из политики.
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