LTV: На работу в правительство может быть выдвинута Мурниеце

Уже на следующий день после выборов президент Эгил Левитс пригласил к себе избранные в 14-й Сейм партии и призвал премьер-министра Кришьянса Кариньша начать неофициальные консультации по созданию правительства. На этой неделе переговоры завершились, каждая партия по поводу модели следующего правительства осталась при своем мнении.

В кулуарах уже прозвучало, что если партии будут настаивать на своем, то президенту, возможно, придется просить доверить создание правительства другому кандидату.

Несмотря на то, что ясности о составе следующей коалиции еще нет, партии начали обрисовывать свои интересы в следующем правительстве и Сейме. Среди политиков прозвучали обязательства выдвинуть на пост председателя Сейма лицо, которое будет строго соблюдать регламент и не допустит излишних разговоров с трибуны Сейма. В свою очередь нынешняя спикер Сейма Инара Мурниеце может быть выдвинута на работу в правительство.