Видео ⟩ Житель Екабпилса пробежал один из самых сложных марафонов в мире

В этом году пять представителей Латвии пробежали спартатлон, исторический греческий ультрамарафон, который соединяет Афины и Спарту на 246-километровой дистанции. Обычно в этом марафоне финишируют только 40-50% участников. Vidusdaugavas Televīzija побеседовало с одним из латвийских участников.