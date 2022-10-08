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Видео ⟩ Житель Екабпилса пробежал один из самых сложных марафонов в мире

TVNET/LSM.lv rus.tvnet.lv
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Житель Екабпилса пробежал один из самых сложных марафонов в мире
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Латвиец на престижном марафоне
Латвиец на престижном марафоне Фото: Ekrānšāviņš

В этом году пять представителей Латвии пробежали спартатлон, исторический греческий ультрамарафон, который соединяет Афины и Спарту на 246-километровой дистанции. Обычно в этом марафоне финишируют только 40-50% участников. Vidusdaugavas Televīzija побеседовало с одним из латвийских участников.

Айварс Бондарс получил право участвовать в забеге после того, как пробежал  24-часовой ультрамарафон в Эстонии.

Спортсмен пробежал спартатлон за 34 часа 40 минут, заняв 106-е место. "Можно бежать, идти, спать - но я не спал ни минуты", - вспоминает спортсмен, добавляя, что самая большая проблема - это жара.

По пути спортсменам доступно 75 контрольных точек, где можно поесть, попить и получить помощь.

Видео: Сюжет Vidusdaugavas Televīzija на латышском языке

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