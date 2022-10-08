В социальных сетях публикуют кадры пожара на Керченском мосту в аннексированном Крыму, сообщает Русская служба BBC.
Видео ⟩ На Крымском мосту начался пожар
По предварительным данным на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом.
Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022
#Crimea bridge built by Putin to connect the peninsula he stole from #Ukraine to #Russia has been detonated according to this person taking the video. She heard a loud explosion. pic.twitter.com/Eh679HYD0f— Igor Sushko (@igorsushko) October 8, 2022
Российские ТГ каналы: В Керчи произошёл взрыв на Крымском мосту. Это случилось около шести утра на железнодорожных путях. Мост перекрыт.🤔 pic.twitter.com/afAotNJlwH— Alexander (@avaza1972) October 8, 2022
More detail on damage to both road and rail bridges linking Crimea to Russia. This is big. pic.twitter.com/BTEbdvNbDG— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 8, 2022
В дорожном управлении "Тамань" сообщили, что движение по мосту приостановлено. Готовится запуск паромной переправы через пролив.
Русская служба BBC предает сообщение пресс-службы Крымской железной дороги, которое говорит, что пожар на Крымском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.
"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
При этом на многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной ветке моста, было разрушено также дорожное полотно. С чем это связано, пока неясно.
Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.
Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта превысила 300 млрд рублей.
Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.
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