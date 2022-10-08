Видео ⟩ На Крымском мосту начался пожар

"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

При этом на многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной ветке моста, было разрушено также дорожное полотно. С чем это связано, пока неясно.

Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.

Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта превысила 300 млрд рублей.

Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.