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Видео ⟩ На Крымском мосту начался пожар

rus.tvnet.lv
На Крымском мосту начался пожар
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Горящий мост
Горящий мост Фото: @CasualArtyFan

В социальных сетях публикуют кадры пожара на Керченском мосту в аннексированном Крыму, сообщает Русская служба BBC.

По предварительным данным на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом.

В дорожном управлении "Тамань" сообщили, что движение по мосту приостановлено. Готовится запуск паромной переправы через пролив.

Русская служба BBC предает сообщение пресс-службы Крымской железной дороги, которое говорит, что пожар на Крымском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

При этом на многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной ветке моста, было разрушено также дорожное полотно. С чем это связано, пока неясно.

Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.

Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта превысила 300 млрд рублей.

Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.

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