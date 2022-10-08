Швейцарский биатлонист Симон Халленбартер покончил жизнь самоубийством. Об этом информирует швейцарское издание Blick, ссылаясь на NZZ.
Участник трёх зимних Олимпиад совершил самоубийство
Участник трёх зимних Олимпиад совершил самоубийство
Как отмечает издание, 43-летний спортсмен находился со своей подругой на отдыхе в Австрии. В последнее время Халленбартер испытывал проблемы с психикой.
Халленбартер начинал карьеру в лыжных гонках, а в 2002 году перешёл в биатлон. Спортсмен участвовал в трёх Олимпийских играх - в Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-2014. На этапах Кубка мира он ни разу не занимал призовое место, но десять раз финишировал в топ‑10.
Профессиональную карьеру закончил 20 марта 2014 года в спринтерской гонке в Холменколене, заняв 93-е место. После этого швейцарец занимался бизнесом.
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