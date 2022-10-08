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Участник трёх зимних Олимпиад совершил самоубийство

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Участник трёх зимних Олимпиад совершил самоубийство
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Швейцарский биатлонист Симон Халленбартер покончил жизнь самоубийством. Об этом информирует швейцарское издание Blick, ссылаясь на NZZ.

Как отмечает издание, 43-летний спортсмен находился со своей подругой на отдыхе в Австрии. В последнее время Халленбартер испытывал проблемы с психикой.

Халленбартер начинал карьеру в лыжных гонках, а в 2002 году перешёл в биатлон. Спортсмен участвовал в трёх Олимпийских играх - в Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-2014. На этапах Кубка мира он ни разу не занимал призовое место, но десять раз финишировал в топ‑10.

Профессиональную карьеру закончил 20 марта 2014 года в спринтерской гонке в Холменколене, заняв 93-е место. После этого швейцарец занимался бизнесом.

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