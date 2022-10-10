ВИДЕО ⟩ Осечка РФШ позволила "Валмиере" сделать ещё один шаг к чемпионству

Осечкой РФШ воспользовалась "Валмиера", которая на выезде победила "Метту" (4:1) и ещё больше оторвалась от рижской команды в турнирной таблице. Гости вышли вперёд на 36-й минуте после гола Ивана Желизко с пенальти. На 56-й минуте в ворота "Метты" был назначен ещё один 11-метровый удар, который реализовал Джибриль Гейе.

На 62-й минуте Бруно Мелнис сократил отставание в счёте, но десять минут спустя после розыгрыша углового Гейе оформил дубль. Вскоре после этого вторую жёлтую карточку заработал Дайсуке Йокота, который оставил "Валмиеру" в меньшинстве, но в самом конце матча вратарь "Метты" Янис Бекс был удалён с поля и место в воротах был вынужден занять полевой игрок. Точку в матче поставил Желизко, который чётко исполнил штрафной удар.

В заключительном матче 31-го тура "Даугавпилс" на своём поле потерпел поражение от "Лиепаи" со счётом 2:3. Хозяева вышли вперёд уже на первой минуте матча после гола Валерия Лизунова. На 10-й минуте Готье Манкенда восстановил равновесие на табло, а на 18-й минуте Хорди Соладио вывел "Лиепаю" вперёд.

На 88-й минуте Манкенда забил второй гол в этой встрече, а в компенсированное арбитром время Лизунов установил окончательный счёт, также оформив дубль в матче.

Кстати, путёвку в Высшую лигу в сезоне-2023 завоевала "Елгава", которая стала недосягаемой для своих конкурентов в турнирной таблице Первой лиги.

После 31 тура турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 74 очка. На втором месте располагается "Рига" (69), а замыкает тройку лучших РФШ (67). Далее идут "Лиепая" (60), "Ауда" (48), "Тукумс" (36), "Даугавпилс" (29), "Метта", (21), "Спартак" (18) и "Супер Нова" (18).

В 32-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 15 и 16 октября, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Аудой", "Лиепая" с "Меттой", "Супер Нова" со "Спартаком", РФШ с "Тукумсом", а "Рига" с "Даугавпилсом".