Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 31-го тура чемпионата Латвии по футболу.
ВИДЕО ⟩ Осечка РФШ позволила "Валмиере" сделать ещё один шаг к чемпионству
В первом матче 31-го тура "Рига" на выезде одержала уверенную победу над юрмальским "Спартаком" - 3:1.
Гости вышли вперёд уже на 11-й минуте благодаря голу Марсело Торреса, который в сентябре был признан лучшим игроком месяца в "Вирслиге". На 23-й минуте Хрвое Бабец удвоил преимущество рижан, а на 38-й минуте бразилец Дуглас Аурелиу довёл счёт до крупного. Во втором тайме "Спартак" ответил голом Олега Лайзанса, который нанёс точный удар из-за пределов штрафной.
Во втором субботнем матче "Тукумс" дома одержал победу над "Супер Новой" - 2:0. Голами в этой встрече отметились Кристерс Нейландс и Томс Ральф Штейнбергс, поразивший собственные ворота. Благодаря этой победе "Тукумс" продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей.
РФШ потеряла очки в матче против "Ауды", сыграв вничью - 1:1. На 16-й минуте "Ауда" вышла вперёд благодаря голу Алексея Савельева, который головой поразил ворота соперника. Действующим чемпионам удалось отыграться на 65-й минуте - гол забил австриец Кевин Фризенбихлер.
Кстати, "Ауда" и РФШ ровно через 10 дней на стадионе "Сконто" сыграют в финале Кубка Латвии.
Осечкой РФШ воспользовалась "Валмиера", которая на выезде победила "Метту" (4:1) и ещё больше оторвалась от рижской команды в турнирной таблице. Гости вышли вперёд на 36-й минуте после гола Ивана Желизко с пенальти. На 56-й минуте в ворота "Метты" был назначен ещё один 11-метровый удар, который реализовал Джибриль Гейе.
На 62-й минуте Бруно Мелнис сократил отставание в счёте, но десять минут спустя после розыгрыша углового Гейе оформил дубль. Вскоре после этого вторую жёлтую карточку заработал Дайсуке Йокота, который оставил "Валмиеру" в меньшинстве, но в самом конце матча вратарь "Метты" Янис Бекс был удалён с поля и место в воротах был вынужден занять полевой игрок. Точку в матче поставил Желизко, который чётко исполнил штрафной удар.
В заключительном матче 31-го тура "Даугавпилс" на своём поле потерпел поражение от "Лиепаи" со счётом 2:3. Хозяева вышли вперёд уже на первой минуте матча после гола Валерия Лизунова. На 10-й минуте Готье Манкенда восстановил равновесие на табло, а на 18-й минуте Хорди Соладио вывел "Лиепаю" вперёд.
На 88-й минуте Манкенда забил второй гол в этой встрече, а в компенсированное арбитром время Лизунов установил окончательный счёт, также оформив дубль в матче.
Кстати, путёвку в Высшую лигу в сезоне-2023 завоевала "Елгава", которая стала недосягаемой для своих конкурентов в турнирной таблице Первой лиги.
После 31 тура турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 74 очка. На втором месте располагается "Рига" (69), а замыкает тройку лучших РФШ (67). Далее идут "Лиепая" (60), "Ауда" (48), "Тукумс" (36), "Даугавпилс" (29), "Метта", (21), "Спартак" (18) и "Супер Нова" (18).
В 32-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 15 и 16 октября, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Аудой", "Лиепая" с "Меттой", "Супер Нова" со "Спартаком", РФШ с "Тукумсом", а "Рига" с "Даугавпилсом".
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