Ни за какие деньги! Латвийские чиновники отказались быть в одном комитете с россиянином

Совсем недавно состоялись выборы комитета в Федерации бобслея и скелетона (IBSF), причём в двух случаях был избран и россиянин Сергей Пархоменко.

Это решение вызвало сильное возмущение в IBSF, и спортивные чиновники из Латвии и Великобритании решили выразить свою позицию, подав в отставку со своих новых должностей.

Кристап Котанс из Латвии и Йен Ричардсон из Великобритании, избранные вместе с Пархоменко в комитет IBSF по параспорту, решили снять свои кандидатуры из-за россиянина. Портал Inside the games пишет, что заявления на увольнение подали ещё четверо чиновников.

В письме, направленном президенту IBSF Иво Ферриани, Котанс обосновал свою отставку военными действиями в Украине.

"Международный олимпийский комитет выступил с глобальным осуждением этой войны, и необъяснимо, что IBSF не отвечает тем же. Те, кто утверждает, что решения российского правительства не стоит связывать со спортом, очень наивны", - пояснил он.