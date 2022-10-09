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Ни за какие деньги! Латвийские чиновники отказались быть в одном комитете с россиянином

rus.tvnet.lv
Ни за какие деньги! Латвийские чиновники отказались быть в одном комитете с россиянином
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Латвийские бобслеисты, иллюстративное фото.
Латвийские бобслеисты, иллюстративное фото. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Возможное возвращение российских и белорусских спортсменов и чиновников в международную спортивную жизнь вызывает всё больше напряжения. Помимо шахмат, бокса и лыж, в центре внимания оказался и бобслей. Об этом пишет Rus.Postimees со ссылкой на портал Inside the games.

Совсем недавно состоялись выборы комитета в Федерации бобслея и скелетона (IBSF), причём в двух случаях был избран и россиянин Сергей Пархоменко.

Это решение вызвало сильное возмущение в IBSF, и спортивные чиновники из Латвии и Великобритании решили выразить свою позицию, подав в отставку со своих новых должностей.

Кристап Котанс из Латвии и Йен Ричардсон из Великобритании, избранные вместе с Пархоменко в комитет IBSF по параспорту, решили снять свои кандидатуры из-за россиянина. Портал Inside the games пишет, что заявления на увольнение подали ещё четверо чиновников.

В письме, направленном президенту IBSF Иво Ферриани, Котанс обосновал свою отставку военными действиями в Украине.

"Международный олимпийский комитет выступил с глобальным осуждением этой войны, и необъяснимо, что IBSF не отвечает тем же. Те, кто утверждает, что решения российского правительства не стоит связывать со спортом, очень наивны", - пояснил он.

"Нет никакой разницы между международным спортивным миром и пропагандистской машиной российского правительства. Представитель России, избранный в комитет по параспорту, до сих пор находится на службе в российской армии. Эта ситуация для нас совершенно неприемлема, поэтому мы приняли решение выйти из комитета по параспорту и не намерены сотрудничать с российскими представителями до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину", - написал Котанс.

Пархоменко был избран также и в комитет, занимающийся календарными вопросами IBSF. Чиновники Латвии и Великобритании подали заявления об отставке и из него.

"Весь цивилизованный мир осуждает зверства агрессора в Украине и борется с ними. Исходя из этого, считаю невозможным для себя находиться в одном комитете с капитаном российской армии - государства-агрессора", - сказал латвийский чиновник Зинтис Экманис, также подавший заявку на увольнение.

Латвийская федерация также отправила в IBSF официальное обращение, в котором пишется, что их представители ни за какие деньги не останутся в комитете, где Россия имеет своего представителя.

И хотя российские чиновники могут входить в состав IBSF, спортсменов это не касается. Международный запрет на соревнования распространяется также на спортсменов из Беларуси.

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