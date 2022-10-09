Сергей Суровикин: что известно о новом командующем российскими войсками в Украине

В июне 2004 года Суровикин был назначен назначен командиром 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне. Несколько раз подчиненных Суровикина обвиняли в правонарушениях. Самым громким из них была "зачистка" в станице Бородзиновская. В 2005 году батальон "Восток" из состава дивизии напал на станицу. По показаниям свидетелей, бойцы врывались в дома, грабя и избивая, стали сгонять жителей аварской и русской национальностей во двор школы. Все мужчины были связаны и уложены лицом в землю во дворе школы и так провели шесть часов под проливным дождём, подвергаясь избиениям.

Суровикин тогда сказал, что обвинения в адрес солдат направлены на то, чтобы "опорочить" командира батальона Сулима Ямадаева, впоследствии получившего звание Героя России, а затем убитого в Объединенных Арабских Эмиратах.

Донбасс и Сирия

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков пишет, что после аннексии Крыма Суровикин имел отношение к отправке на Донбасс российских военных.

"В 2014 году генерал-полковник Сергей Суровикин, командующий Восточным военным округом, работает почему-то не у себя в Восточной Сибири, а в Ростовской области, где руководит отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей, пресловутых "бурятских танкистов"", - писал Волков в Фейсбуке" в 2016 году. Официальных подтверждений этой информации нет.

Сменив несколько должностей в министерстве обороны, в марте 2017 года Суровикин возглавляет российскую авиационную группировку в Сирии.