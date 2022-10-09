Некий британский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал The Times, что до границ 23 февраля Вооруженные силы Украины армию России могут оттеснить до католического Рождества. Однако чиновник подчеркнул, что это случится, если контрнаступление украинцев продолжится в нынешнем темпе.

Газета поясняет, что политики западных стран свои прогнозы основывают на успешной контратаке Украины.

Бывший командир сил США в Европе Бен Ходжес также выразил подобный прогноз.

"В настоящее время наблюдаемое создает ощущение коллапса, по меньшей мере, в Донбассе, и я верю, что до конца года россияне будут вынуждены быть оттеснены до линии 23 февраля", - сказал представитель армии США.

Ходжес добавил, что поворотным пунктом на войне может стать освобождение Херсона, которое позволит украинским силам приблизиться к Крыму и уничтожению целей, используя поставленную Западом артиллерию.

"Если они это сделают, то, честно говоря, оккупанты в Крыму окажутся в ловушке", - заявил он.

Тем временем политолог и эксперт по Украине Матиа Неллес признал, что не верит в конец войны до конца этого года, так как в Херсоне сконцентрированы большие российские силы.

Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские войска находятся на расстоянии менее 30 километров от Херсона.

В то же время эксперты, опрошенные The Times, признали, что вернуть аннексированный в 2014 году Крым будет сложнее, и у украинцев это потребует большие убытки, причем многие украинские военные предпочитают более медленный и тактический подход. Однако, по оценке экспертов зимой не ожидается паузы в боях.