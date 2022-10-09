Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, вечером субботы, 8 октября, МИД Беларуси вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима и вручил ему дипломатическую ноту.
Беларусь обвинила Украину в "подготовке нападения"; послу вручена нота
"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси", - сообщили в МИД Украины.
Украинская сторона опровергла обвинения Беларуси.
"Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины", - уверены в Украины.
На данный момент, МИД Беларуси не прокомментировал эту информацию.
Напомним, ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в войне России против Украины, но не отправляет военных в зону конфликта.
"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил он.
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