Беларусь обвинила Украину в "подготовке нападения"; послу вручена нота

"В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси", - сообщили в МИД Украины.

Украинская сторона опровергла обвинения Беларуси.

"Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины", - уверены в Украины.

На данный момент, МИД Беларуси не прокомментировал эту информацию.

Напомним, ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в войне России против Украины, но не отправляет военных в зону конфликта.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил он.