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Платил ли Путин Шлесерсу? KNAB начал ведомственную проверку

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Платил ли Путин Шлесерсу? KNAB начал ведомственную проверку
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Избранный депутатом в 14-й Сейм, глава партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс.
Избранный депутатом в 14-й Сейм, глава партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс. Фото: Edijs Pālens/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в соответствии со своей компетенцией приступило к ведомственной проверке о публично прозвучавшей информации о том, что президент России Владимир Путин платил вновь избранному депутату Сейма Айнару Шлесерсу, признали в KNAB.

Директор Бюро по защите Конституции (SAB) Эгил Звиедрис в четверг на шоу Латвийского радио Krustpunktā указал, что Шлесерс, покидая политику, создал предприятие вместе с "Российской железной дорогой", которая занималась логистическими и транспортными услугами. Если Шлесерс получал финансирование, работая как должностное лицо на этом предприятии, это другой вопрос, однако в распоряжении SAB до сих пор не было информации, которую упомянул журналист Дмитрий Муратов, добавил Звиедрис.

Учитывая, что KNAB начал проверку, и сам Шлесерс обратился к правоохранительным учреждениям, Звиедрис полагается на работу следственных учреждений для проверки этого утверждения.

Если у Муратова есть доказательства такого рода финансирования, то Звиедрис был бы благодарен, если бы они были переданы латвийским правоохранительным органам.

Напомним, в интервью на YouTube-канале "Солодников" главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что Путин нескольким политикам западных стран, среди которых есть Шлесерс платил от 1,5 до двух миллионов евро в год.

Среди этих политиков он назвал бывшего министра иностранных дел Австрии Карину Кнайсль, к которой Путин даже ездил на свадьбу; бывшего премьер-министра Финляндии Эско Тапани Ахо, бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя, а также бывшего министра сообщения Латвии Айнара Шлесерса.

Информация о возможной связи Шлесерса с Россией появилась уже в феврале этого года, когда, изучая связь российских публичных акционерных обществ с иностранными политиками, издание "Новая газета" назвало 14 человек. Среди них был и Шлесерс.

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