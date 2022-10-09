Сборная Латвии по футболу узнала соперников в отборе на Евро-2024

Помощь в проведении жеребьёвки оказали четверо бывших футболистов, игравших в разное время в финалах Евро - немцы Юрген Клинсман и Карл-Хайнц Ридле, а также итальянцы Джанлука Дзамбротта и Деметрио Альбертини.

Именно они определили соперников для сборной Латвии на групповом этапе квалификации Евро-2024.

Итоги жеребьёвки: Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр. Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар. Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта. Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия. Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова. Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония. Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва. Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино. Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра. Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

В жеребьевке приняли участие 53 национальные ассоциации. Сборная Германии, которая будет хозяйкой ЕВРО-2024, получила прямую путёвку в финальную стадию и не принимала участия в жеребьёвке квалификации.

Также в жеребьёвке не принимала участия сборная России, которая в данный момент исключена из соревнований УЕФА.

Сам отбор на Евро-2024 будет проходить в 10 окон с марта по ноябрь 2023 года (23-25 и 26-28 марта, 16-17 и 19-20 июня, 7-9 и 10-12 сентября, 12-14 и 15-17 октября, 16-18 и 19-21 ноября). Когда именно и с кем будет играть сборная Латвии, станет известно позднее.

На Евро-2024 выйдут 10 победителей групп и 10 команд, занявших вторые места. Обладатели ещё трёх путёвок будут определены в плей-офф среди победителей групп Лиги наций, которое состоится 21 и 26 марта 2024 года.

Жеребьёвка групп Евро-2024 состоится в декабре 2023-го, а сам чемпионат Европы - с 14 июня по 14 июля 2024 года.