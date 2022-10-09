В Лиепае откроют второй магазин Lidl

Представитель отдела корпоративных коммуникаций Lidl Latvija Ингар Рудзитис подтвердил, что магазин планируется открыть в ближайшее время, но не назвал конкретной даты.

Новый магазин в Лиепае будет на улице Парка.

"У нас был отличный первый год работы в Латвии, и мы видим очень хорошие перспективы для дальнейшего развития, что подтверждаем открытием новых магазинов в Латвии", - говорит Якоб Йозефсон, председатель правления Lidl Latvija.

Компания также отмечает, что в течение года Lidl расширила предложение продукции, произведенной в Латвии - в настоящее время Lidl сотрудничает с более чем 50 местными производителями.

Оборот Lidl Latvija в прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2021 года по 28 февраля этого года, достиг 101,423 млн евро, а убытки компании выросли на 3,4% - до 53,365 млн евро. миллионов евро.

Lidl Latvija начала активную деятельность 7 октября 2021 года, открыв 15 магазинов по всей Латвии. В настоящее время "Lidl Latvija" имеет 19 магазинов в 11 городах Латвии.