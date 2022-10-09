ГЛАВНОЕ ЗА 9 ОКТЯБРЯ ⟩ Связь Шлесерса с Путиным, месть за Крымский мост и смертельный сироп от кашля

Хотя в июне и июле счеты электричества выросли сильно, в августе был достигнут рекордный показатель, который был даже в четыре раза больше запланированного, сообщила агентству LETA руководитель торгового центра Domina Shopping Дина Бунце.

За рубежом:

Командующим объединенной группировкой российских войск назначен генерал армии Сергей Суровикин, объявило в субботу российское министерство обороны. О репутации этого человека достаточно сказать, что его назначение приветствовали Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, а правозащитники и британские военные давно говорят о его особой жестокости.

В ночь на воскресенье армия Россия нанесла ракетный удар по Запорожью, убиты 17 человек, сообщил секретарь совета Запорожского городского совета Анатолий Куртов.

Успешная контратака вооруженных сил Украины в европейских политиках и военных экспертах вызвала надежды и прогнозы, что Украина уже до конца года могла бы победить в войне, сообщает британская газета The Times.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, вечером субботы, 8 октября, МИД Беларуси вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима и вручил ему дипломатическую ноту.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает 66 случаев смерти детей в Гамбии с употреблением сиропа от кашля, произведенного в Индии. Организация предупреждает, что опасные лекарства могут распространяться за пределами этой страны Западной Африки и могут вызвать глобальную инфекцию, сообщает The Guardian, ссылаясь на ВОЗ.