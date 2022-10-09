Вот и подходят к концу выходные. Надеемся, что все смогли отдохнуть и насладиться погодой. А между тем, RUS TVNET собрал все самое главное, что произошло за воскресенье, 9 октября.
ГЛАВНОЕ ЗА 9 ОКТЯБРЯ ⟩ Связь Шлесерса с Путиным, месть за Крымский мост и смертельный сироп от кашля
Новости Латвии:
Депутат Европарламента и член объединения "Для развития/За!" Ивар Иябс, несмотря на Covid-19, вышел в эфир программы "Кто вам платит?/Дебаты" и рассказал, как результаты выборов в 14-й Сейм выглядят из Европы и какие у него прогнозы на ближайшее политическое будущее Латвии.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в соответствии со своей компетенцией приступило к ведомственной проверке о публично прозвучавшей информации о том, что президент России Владимир Путин платил вновь избранному депутату Сейма Айнару Шлесерсу, признали в KNAB.
Включение в коалицию олигархов и политических сил, поддерживающих Россию, несовместимо с нынешним евроатлантическим курсом Латвии, поэтому будущее 14-го Сейма зависит от способности ядра коалиции сотрудничать с "Объединенным списком" и "Прогрессивными", считает представитель общества за открытость Delna Олаф Григус.
Возможное возвращение российских и белорусских спортсменов и чиновников в международную спортивную жизнь вызывает всё больше напряжения. Помимо шахмат, бокса и лыж, в центре внимания оказался и бобслей.
Одна семья в Адажи за запертой дверью держала джип времен Второй мировой войны, который был почти восстановлен настолько, чтобы на нем было возможно ездить.
Хотя в июне и июле счеты электричества выросли сильно, в августе был достигнут рекордный показатель, который был даже в четыре раза больше запланированного, сообщила агентству LETA руководитель торгового центра Domina Shopping Дина Бунце.
За рубежом:
Командующим объединенной группировкой российских войск назначен генерал армии Сергей Суровикин, объявило в субботу российское министерство обороны. О репутации этого человека достаточно сказать, что его назначение приветствовали Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, а правозащитники и британские военные давно говорят о его особой жестокости.
В ночь на воскресенье армия Россия нанесла ракетный удар по Запорожью, убиты 17 человек, сообщил секретарь совета Запорожского городского совета Анатолий Куртов.
Успешная контратака вооруженных сил Украины в европейских политиках и военных экспертах вызвала надежды и прогнозы, что Украина уже до конца года могла бы победить в войне, сообщает британская газета The Times.
Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, вечером субботы, 8 октября, МИД Беларуси вызвал посла Украины в Минске Игоря Кизима и вручил ему дипломатическую ноту.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает 66 случаев смерти детей в Гамбии с употреблением сиропа от кашля, произведенного в Индии. Организация предупреждает, что опасные лекарства могут распространяться за пределами этой страны Западной Африки и могут вызвать глобальную инфекцию, сообщает The Guardian, ссылаясь на ВОЗ.
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) усилить контроль над Крымским мостом, который был поврежден во время взрыва.
Интересное чтиво:
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В субботу, 8 октября, в "Арена Рига" состоялось международное бойцовское шоу LNK Fight Night 21.
СМИ сообщают, дочь и внук российской певицы Аллы Пугачевой уехали из России. Об этом пишет "Униан".
Недавно обратила внимание на то, что мы на радио получаем все больше писем, в которых люди рассказывают, что им удалось оживить интимную сторону своего брака, пустив в постель больше людей. И поверьте - это не только какие-то отдельные письма. Свингеры стали настолько популярны, что в случае, если вы занимаетесь сексом только со своим партнером, вы начинаете чувствовать себя несовременными.
В воскресенье, 9 октября, в центре "Фестхалле" во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьёвка группового этапа квалификации Евро-2024.
С осенней погодой и дождями наступил грибной сезон. Хотя сообщается, что этот год не богат на урожай грибов, самые усердные грибники обязательно найдут в лесах Латвии эти богатые питательными веществами дары природы, другие, в свою очередь, на полках в магазине найдут вкусную и сытную добавку к меню, выбрав выращенные на ферме грибы - шампиньоны, вешенки и шиитаке.
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