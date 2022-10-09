"Я - гей". Легендарный вратарь "Реала" сделал каминг-аут, а потом опроверг его

"Надеюсь, вы уважаете меня. Я - гей. Всем счастливого воскресенья", - написал завершивший профессиональную карьеру 41-летний голкипер в своём Twitter.

На запись Касильяса отреагировал бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль: "Пришло время рассказать нашу историю, Икер", - написал экс-футболист, сопроводив своё сообщение смайликами в виде сердца и поцелуя.

Какое-то время спустя Касильяс удалил твит с неожиданным признанием, а ещё немного позже заявил, что его страницу в Twitter взломали.

"Мой аккаунт взломали. К счастью, всё в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно же, ещё больше извинений перед ЛГБТ-сообществом", - написал он.

В последнее время в прессе ходили слухи о новых отношениях Касильяса с испанской моделью и актрисой Алехандрой Ониевой.

Напомним, в 2009 году Касильяс начал встречаться с испанской телеведущей Сарой Карбонеро, а в 2016 году пара поженилась. У пары двое сыновей: Мартин (2014) и Лукас (2016). В марте 2021 года пара объявила о расставании после 12 проведённых вместе лет.

Икер Касильяс известен главным образом по выступлениям за мадридский "Реал", воспитанником которого он является. С 1998 по 2015 год Касильяс в составе "Реала" пять раз становился чемпионом Испании и три раза выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Испании Икер Касильяс провёл 167 матчей, став чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008 и 2012).

В 2020 году испанец завершил карьеру досрочно из-за проблем с сердцем.