Украина: Россия хочет втянуть в войну Беларусь

"Мы видим мероприятия, проводимые Россией для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", - сказал он в телеэфире.

По данным украинских военных, сейчас вдоль границы с Украиной и в непосредственной близости от нее сосредоточены шесть белорусских военных подразделений.

Среди них есть механизированные батальоны, батальоны воздушно-десантных войск и спецназ, утверждает украинская военная разведка.

Но Лукашенко против участия своих войск в войне с Украиной.

Ранее послу Украины в Беларуси была вручена дипломатическая нота, в которой утверждается, что командование ВСУ якобы планировало нанести удар по территории Беларуси.