Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий, об этом сообщает Русская служба BBC.
Украина: Россия хочет втянуть в войну Беларусь
"Мы видим мероприятия, проводимые Россией для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", - сказал он в телеэфире.
По данным украинских военных, сейчас вдоль границы с Украиной и в непосредственной близости от нее сосредоточены шесть белорусских военных подразделений.
Среди них есть механизированные батальоны, батальоны воздушно-десантных войск и спецназ, утверждает украинская военная разведка.
Но Лукашенко против участия своих войск в войне с Украиной.
Ранее послу Украины в Беларуси была вручена дипломатическая нота, в которой утверждается, что командование ВСУ якобы планировало нанести удар по территории Беларуси.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!