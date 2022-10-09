Американская корпорация General Dynamics Land Systems представила прототип танка нового поколения Abrams X.
General Dynamics представила танк Abrams нового поколения - с необитаемой башней и искусственным интеллектом
Танк будет представлен на выставке Ассоциации армии Соединенных Штатов (Association of the United States Army - AUSA-2022), которая откроется в Вашингтоне 10 октября.
Судя по описанию на сайте компании, компоновка этого танка будет отличаться от традиционных - в нем будет необитаемая башня. Такую же компоновку применили конструкторы российского основного боевого танка Т-14 семейства "Армата".
В танках M1 Abrams всех модификаций, которые производятся с начала 1980-х годов, - четыре члена экипажа: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.
В безэкипажной башне нового танка не будет заряжающего и, очевидно, будет установлено устройство автоматического заряжания пушки.
Как отмечается в описании, в танке будут использованы технологии искусственного интеллекта, что позволит использовать его в полностью "беспилотном" режиме.
Кроме того, в танке будет установлена гибридная силовая установка, что позволит сократить расход топлива наполовину, снизить шумность, а также повысить общую электрификацию боевой машины.
Необитаемая башня
Эксперименты с танками, оснащенными необитаемой башней, проводились еще в 1980-е годы, однако в результате они не вышли из стадии прототипов.
В Советском Союзе в 1990-м году такой танк был построен в рамках опытно-конструкторских работ по проекту "Совершенствование-88". Был построен прототип, получивший название Объект 195, или Т-95.
Эту программу свернули в 1990-х годах, начав разрабатывать новую, которая в результате вылилась в семейство "Армата".
For the Tiger II, this is the first time in 10 years it is in a climate controlled environment. For the TTB, it is the first time ever. Over the next couple days the vehicles will go through a cleaning process. pic.twitter.com/osigGg0l2E— U.S. Army Armor & Cavalry Collection (@ArmorCollection) July 29, 2021
В США в 1980-х тоже пытались построить танк с необитаемой башней, но программа была свернута. В ее рамках был построен прототип Abrams Tank Test Bed (TTB).
Вслед за "Пантерой"
Ранее в июне 2022 года свой прототип танка нового поколения представила германская компания Rheinmetall. Он называется KF51 Panther.
Их танк отличается от американского прототипа и российской "Арматы".
Во-первых, немецкие конструкторы не стали отказываться от экипажа в башне, оставили его количественный состав, но изменили качественный.
В танке остались четыре члена экипажа, но их роли изменились. В танке появился автомат заряжания, а вместо наводчика в экипаж был введен новый специалист, который будет заниматься цифровыми системами, а также, вероятно, управлять двумя беспилотниками, которыми будет оснащаться новая "Пантера".
Кроме того, на этом месте в командирском варианте машины может находиться офицер, командующий подразделением.
В KF51 Panther конструкторы сделали ставку на максимальную "цифровизацию" танка. Управление машиной, вооружением, различные системы разведки и связи будут в нем включены в единую цифровую архитектуру, которая также использует технологии искусственного интеллекта.
В будущем также планируются варианты KF51 Panther с необитаемой башней или полностью дистанционно управляемые машины.