General Dynamics представила танк Abrams нового поколения - с необитаемой башней и искусственным интеллектом

В Советском Союзе в 1990-м году такой танк был построен в рамках опытно-конструкторских работ по проекту "Совершенствование-88". Был построен прототип, получивший название Объект 195, или Т-95.

Эту программу свернули в 1990-х годах, начав разрабатывать новую, которая в результате вылилась в семейство "Армата".

For the Tiger II, this is the first time in 10 years it is in a climate controlled environment. For the TTB, it is the first time ever. Over the next couple days the vehicles will go through a cleaning process. pic.twitter.com/osigGg0l2E — U.S. Army Armor & Cavalry Collection (@ArmorCollection) July 29, 2021

В США в 1980-х тоже пытались построить танк с необитаемой башней, но программа была свернута. В ее рамках был построен прототип Abrams Tank Test Bed (TTB).

Вслед за "Пантерой"

Ранее в июне 2022 года свой прототип танка нового поколения представила германская компания Rheinmetall. Он называется KF51 Panther.

Прототип KF51 Panther на выставке Eurosatory 2022 Фото: AFP

Их танк отличается от американского прототипа и российской "Арматы".

Во-первых, немецкие конструкторы не стали отказываться от экипажа в башне, оставили его количественный состав, но изменили качественный.

В танке остались четыре члена экипажа, но их роли изменились. В танке появился автомат заряжания, а вместо наводчика в экипаж был введен новый специалист, который будет заниматься цифровыми системами, а также, вероятно, управлять двумя беспилотниками, которыми будет оснащаться новая "Пантера".

Т-14 "Армата" Фото: Getty Images

Кроме того, на этом месте в командирском варианте машины может находиться офицер, командующий подразделением.

В KF51 Panther конструкторы сделали ставку на максимальную "цифровизацию" танка. Управление машиной, вооружением, различные системы разведки и связи будут в нем включены в единую цифровую архитектуру, которая также использует технологии искусственного интеллекта.