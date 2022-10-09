На этой неделе вооруженным силам Украины удалось одержать значимые победы на востоке и юге страны. Однако миллионы граждан Украины по-прежнему находятся под российской оккупацией. После объявления об аннексии и мобилизации четырех оккупированных районов увеличился поток беженцев из этих районов. Их единственный шанс на свободу - пересечь линию фронта или бежать через территорию России в страны Балтии. Но на границе им приходится ждать несколько дней в холод и дождь. Рассказывает передача Nekā personīga.
Видео ⟩ Россия увезла украинских беженцев от границы с Латвией в неизвестном направлении
Очереди грузовиков у Гребнево и Терехово тянутся на несколько километров. Видео с очередью, снятое из машины Nekā personīga на пункте пропуска Гребнево, длится восемь минут.
С начала войны погранпереходы в Эстонии и Латвии были основным маршрутом для украинцев с оккупированных территорий в Европу. К границе они приезжают на автобусах, на латвийской стороне их ждут другие автобусы с польскими и украинскими номерами. Иногда на латвийской стороне приходится ждать даже день-полтора, пока вся группа проходит пограничный контроль. В Терехово для них есть доступное кафе, но на российской стороне в Гребнево у них нет доступа к туалету, теплым напиткам или еде все это время.
После проведенных Россией так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины и объявленной мобилизации поток беженцев быстро увеличился, но российские пограничники работают все так же медленно. Теперь украинцам приходится ждать несколько дней под открытым небом на российской стороне.
Исполняющий обязанности начальника пограничного контрольно-пропускного пункта Гребнево Ивар Ранцанс
Российская Федерация дает нам информацию о том, что около 200 граждан Украины находятся на российской стороне. Но при опросе тех, кто уже перешел границу становится понятно, что их гораздо больше. Именно тех, кто идет пешком.
Согласно информации, полученной в результате опроса лиц, пересекающих границу, они стоят в очереди перед [границей] Российской Федерации от четырех до шести дней.
Лиене, волонтер организации Tavi draugi
Условия там очень драматичные. Как говорится - расстелили картон и лежат на земле. Итогда у них есть самодельные сараи, палатки, чтобы хотя бы не промокнуть под дождем. Обращение там бесчеловечное. Каждый день от 800 до 1000 человек ждут возможности пересечь границу. По статистике, каждый день сюда приходит 250 человек.
За последние четыре дня в очереди там скончались три человека.
NP: Уже три?
Три уже, да. Вчера сообщили, что три уже. Отношение простое... Скорая вроде приедет, но для галочки, ничего не делается.
С момента российского вторжения семь месяцев назад только через погранпереход Гребнево в Латвию въехало 59 000 украинцев. Лишь в конце сентября волонтеры обустроили здесь место, где украинцы могут получить теплую еду, напитки и одежду. Даже туалеты устанавливают волонтеры.
Навес, еда, напитки доступны благодаря пожертвованиям. Особую благодарность волонтеры говорят жителям близлежащих населенных пунктов, которые привозят продукты и посуду.
Муниципалитет Лудзы передал волонтерам организаций Tavi draugi и Gribu palīdzēt bēgļiem генератор, но не подключил электричество. Переносные туалеты находятся в трейлере, потому что у них нет разрешения, их размещение на земле было бы незаконным сооружением. Когда возникло опасение, что домики обрушатся во время бури, волонтеры все же поставили их на землю, хотя за это может быть наложен штраф. В Гребнево на интервью Nekā personīga пришел мэр Лудзы, который не стал делать выговор волонтерам за незаконные туалеты.
Председатель Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс
Если ситуация такова, что этого недостаточно, у нас также есть город Карсава, который находится поблизости. Может быть, мы сможем организовать помощь от местных властей, пока эти люди ждут транспорта...
С начала войны мы были как транзитный пункт. Мы помогаем людям, которые остаются здесь на день или два. Но очень важно, чтобы они понимали, что делать дальше.
Мэр утверждает, что в пункте пересечения границы размещен теоефонный номер помощи, по которому можно связаться, если потребуется помощь. Волонтеры рассказывают, что время от времени находятся люди, которые не находят обещанный автобус по эту сторону границы и не знают, что делать.
Лиене, волонтер организации Tavi draugi
Вчера вечером, например, в половине второго ночи пришла семья - мама, папа и годовалая и двухмесячная девочка, с этим малышом на руках у мамы, просто пришли пешком. Они были доведены до предела и не знали, что делать дальше.
В этом случае волонтеры вызвали Пожарно-спасательную службу (VUGD), и из Резекне приехали люди, чтобы отвезти семью во временное помещение в Зилупе, созданное для украинцев, пока они решают, что делать дальше. В других случаях волонтеры доставляли беженцев в мотель или даже к себе домой.
Министр внутренних дел Кристап Эклонс
NP: Почему сейчас - через семь месяцев после начала войны и начала потока беженцев - нет никаких удобств, не произошло минимального улучшения?
Во всех пунктах пропуска есть комнаты, где может остановиться украинский беженец. С аппаратами для приготовления кофе и чая, с медицинским обслуживанием. Многим людям, которые приходят после трехдневного пребывания под открытым небом действительно нужна медицинская помощь. Медицинская служба вызывается, поддержка оказывается. Только после этого украинский беженец попадает за пределы пункта пропуска, который уже находится вне зоны ответственности пограничников.
NP: Какая государственная институция должен поднять тревогу в такой ситуации? Это муниципалитет, к которому вам нужно обратиться за помощью?
Вероятно, на данный момент это будет ответственность нескольких учреждений. Многие это видят и знают, что нужен какой-то дополнительный сервис. Это не было новостью. В начале этой недели мы уже начали искать решения, чтобы контейнеры размещались рядом с пунктами пограничного контроля.
Волонтеры заполняют анкеты на каждого украинца, которого видят. Это позволит собирать точную статистику. Уже сейчас понятно, что почти все не планируют оставаться в Латвии и едут в Польшу, Германию и другие страны Европы, чтобы дождаться окончания войны или строить там новую жизнь. Некоторые планируют отправиться в свободную часть Украины.
Мотивация у тех, кто сюда приезжает, разнообразна. Приближение линии фронта, разрушенные дома, страх перед российской оккупацией. Также много жителей Луганской и Донецкой областей, которые месяцами скрываются от мобилизации.
Илья денисов волонтер общества Tavi draugi
Человек рассказал вчера - видит, как в километре от дома падают ракеты, взрывы, в домах уже нет стекол. Люди в основном бегут от войны.
Александр согласился на беседу, но попросил не показывать, так как его родители остались в оккупированном Россией Запорожье. Он опасается за их безопасность, если станет известно, что их сын сбежал. В конце сентября российская армия открыла огонь по мирным жителям, пытавшимся бежать на подконтрольную Украине территорию. Было убито 23 человека.
Александр (имя изменено)
Гражданин Украины
После "референдума" было много слухов о мобилизации. Я не хочу воевать за Россию. Это логично. Такие, как я, сейчас в Украине не нужны. Если мы будем нужны, мы поедем в Украину защищать нашу страну.
Мы ждали два дня, а люди в машинах ждут неделю. Пока ждем, подписываемся в очередь. Люди делали уникальные палатки из веток и пленки. Так люди и выживали.
Владимир уже один раз убегал с войны - восемь лет назад, когда началась война на Донбассе. Несколько месяцев вместе с дочерью в качестве волонтера помогал пострадавшим в Харькове. Он отправился осматривать имущество родителей в оккупированную часть, оттуда покинул страну.
Владимир - гражданин Украины
Я житель Северодонецка Луганской области, которого уже нет. Мы уехали оттуда в 2014 году в Харьков с семьей. Семья у меня большая. У меня замечательная жена, которая подарила мне пятерых детей, а еще у меня четыре внучки. Прямо сейчас, через полчаса, жена и две дочери уезжают из Харькова.
Мы бежим не потому, что не любим Украину, а так получилось. Но мы все украинцы.
Nekā personīga была у Гребнево во вторник, 4 октября, а уже в среду и четверг поток украинцев через границу уменьшился. Известно, что людей посадили в автобусы и грузовики и увезли. Эстонские пограничники с помощью дрона проверили, что на той стороне больше нет очереди людей.
Министр внутренних дел Кристап Эклонс
Все украинские беженцы вывезены со всей приграничной территории России с Латвией и Эстонией. Если раньше в день приходила тысяча, до полутора тысяч человек, в случае с Латвией 300-400 человек в день, то сейчас их нет. Их всех увезли, и мы понятия не имеем, где они и что происходит по ту сторону границы.
NP: Это довольно страшно.
Почему? Возможно, их увезли в теплые помещения. Зная, что на улице плюс пять градусов, это означает, что уже не лето. Пока нам не нужно поднимать шум там, где не надо. Будет поступать какая-то информация, что там все идет не так, как должно быть, будем информировать международные организации.
Волонтеры рассказывают Nekā personīga о случае в среду, 5 октября, когда мужчин отделили от группы и сказали, что их мобилизуют. В конкретном случае женщинам разрешили пересечь границу, а позже остальных все же пропустили на латвийскую сторону.
Среди пропавших с границы есть и дети, и старики, и домашние животные. По группам в Telegram, где украинцы обмениваются информацией о ситуации на границе, мы видим, что новостей от увезенных нет. Те, кто сейчас прибывают на границу, пишут, что очередей нет, а другие, которые сейчас едут, спрашивают, куда делись сотни людей, которые ждали раньше. На это нет ответа. Это наводит на мысль, что у них отобрали телефоны.
Пока нет никаких известий о том, что кого-то из тех, кого увезли в среду или четверг, вернули для пересечения границы. Возможность узнать что-либо об их судьбе общедоступными средствами минимальна. Например, спутниковые снимки непригодны, потому что небо в те дни было затянуто тучами.
С начала года границу между Россией и Латвией пересекли 180 тысяч граждан Украины.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga на латышском языке