В воскресенье вечером, 9 октября, в социальных сетях стали появляться видео с серьезной аварией на Болдерайском шоссе.
На Болдерайском шоссе произошло серьёзное ДТП
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика
По наблюдениям очевидцев, в результате аварии одна автомашина перевернулась на крышу. Свидетели говорят о том, что есть пострадавшие.
На месте аварии работают спасатели и несколько бригад Скорой медицинской помощи.
По сведениям местных жителей, на этом месте часто происходят аварии, так как из-за автобусных остановок водители вынуждены выезжать на встречную полосу.
По словам очевидца аварии Светланы, виноват пьяный водитель, который врезался в машину - в ней ехала семья с детьми, в результате удара они перевернулись.
Очевидец заверила, что все живы.
RUS TVNET ждёт комментарий о пострадавших от NMPD и обстоятельства аварии от Государственной полиции.
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