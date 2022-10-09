На Болдерайском шоссе произошло серьёзное ДТП

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

По наблюдениям очевидцев, в результате аварии одна автомашина перевернулась на крышу. Свидетели говорят о том, что есть пострадавшие.

На месте аварии работают спасатели и несколько бригад Скорой медицинской помощи.

По сведениям местных жителей, на этом месте часто происходят аварии, так как из-за автобусных остановок водители вынуждены выезжать на встречную полосу.

По словам очевидца аварии Светланы, виноват пьяный водитель, который врезался в машину - в ней ехала семья с детьми, в результате удара они перевернулись.

Очевидец заверила, что все живы.

RUS TVNET ждёт комментарий о пострадавших от NMPD и обстоятельства аварии от Государственной полиции.