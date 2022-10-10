Приостанавливается действие трех договоров между Латвией и Беларусью

Это соглашение об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных территорий, договор о взаимной помощи в таможенных вопросах и договор о воздушном сообщении.

Соглашения приостановлены до тех пор, пока Беларусь не прекратит нарушения международного права в отношении Украины.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что во время войны Россия нападала на Украину с территории Беларуси. Тем самым Беларусь грубо нарушает нормы международного права.

Ранее комиссия предложила отраслевым министерствам оценить в общей сложности 42 двусторонних соглашения, заключенных между Латвией и Беларусью. Депутаты приняли решение инициировать расторжение, денонсацию или приостановку действия 12 договоров.