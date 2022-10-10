"Вывозили на КАМАЗе". Как российские солдаты и офицеры воровали у армии трусы, берцы и бронежилеты

Все это в итоге способствует тому, что воровства и коррупции как минимум не становится меньше, замечает Шуманов.

Фото: BBC

"Я не удивлен [что для мобилизованных ничего нет], потому что все хранилось через одно место", - сказал Би-би-си прапорщик Андрей Зорин из Новосибирска, который 10 лет назад был осужден по статье "Халатность" к судебному штрафу. Он был ответственным за склад неприкосновенного запаса, но имущество, по его словам, не пересчитывал, и на него повесили воровство предшественников.

"Передавалось все на словах. Был в отпуске, что там [на складе] происходило, неизвестно, а потом - оба-на, "халат" [уголовное дело по статье "Халатность"]. Меня уволили, до пенсии пять лет не хватило, квартиры нет, бомжом остался. Служить не пойду", - эмоционально заявил 44-летний Зорин.

"А повестка вам приходила?" - спросил корреспондент Би-би-си.

"Даже если повестка придет, я не пойду. Я обижен на армию, за что я должен служить, за что? Я служил вам, и меня подставили".

Если же Зорин вдруг будет призван и пойдет, то вполне может столкнуться с тем же, что и другие мобилизованные на войну с Украиной, родственники которых теперь покупают не только бронежилеты, но даже обувь. "Нам в 30 тысяч обошлось одеть, берцы, форма, разгрузка, носки, трусы, рюкзак. Отдельно таблетки, еда", - жаловалась, например, жена одного из мобилизованных во "ВКонтакте".