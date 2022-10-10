Сегодня начинается второй раунд переговоров между партиями потенциальной правящей коалиции.
Начинается второй раунд переговоров о формировании коалиции
Начинается второй раунд переговоров о формировании коалиции
Представитель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс указал, что "Новое единство" предложило ОС встречу. Комментариев по времени и теме встречи "Новое Единство" пока не дает, обещая сделать это после заседания правления в понедельник.
С другой стороны, партия "Прогрессивные" на этой неделе пригласит на переговоры и ОС, и Нацобъединение, чтобы обсудить возможное сотрудничество, заявил лидер "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс.
Партии пока не согласовали время и место встречи.
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