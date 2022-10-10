Пн, 10.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Начинается второй раунд переговоров о формировании коалиции

rus.tvnet.lv/LETA
Начинается второй раунд переговоров о формировании коалиции
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Встреча "Национального объединения" и "Объединенного списка"
Встреча "Национального объединения" и "Объединенного списка" Фото: Zane Bitere/LETA

Сегодня начинается второй раунд переговоров между партиями потенциальной правящей коалиции.

Представитель "Объединенного списка" (ОС) Улдис Пиленс указал, что "Новое единство" предложило ОС встречу. Комментариев по времени и теме встречи "Новое Единство" пока не дает, обещая сделать это после заседания правления в понедельник.

С другой стороны, партия "Прогрессивные" на этой неделе пригласит на переговоры и ОС, и Нацобъединение, чтобы обсудить возможное сотрудничество, заявил лидер "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс.

Партии пока не согласовали время и место встречи.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх