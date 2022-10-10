Несмотря на то, что сейчас много говорится о повышении ставки Euribor и ее влиянии на размер платежей по кредитам, жители нередко ошибочно считают, что рост ставки относится только на жилищные кредиты. Однако, как указывает руководитель Luminor Līzings Райва Бале, с ростом Euribor вырастут и ежемесячные платежи по автолизингу, что повлияет на десятки тысяч лизингополучателей в Латвии.
Рост ставки Euribor повлияет на тысячи лизингополучателей в Латвии
Как процентную ставку по кредиту на жилье, так и лизинговый процент образуют неизменная и изменяемая части или Euribor. Принимая во внимание, что ставка Euribor почти семь лет сохранялась неизменной, низкая процентная ставка и неизменная ежемесячная сумма кредита или лизинга часто считаются само собой разумеющимися вещами. Однако в этом году инфляция в еврозоне достигла рекордно высокой ставки, что вызвало резкий рост ставки Euribor - в данный момент шестимесячная ставка Euribor превысила 1,8%, тогда как трехмесячная - 1,2%.
Во время, когда ставка Euribor сохранялась отрицательной, в случае приобретения автомобиля стоимостью 25 000 евро в лизинг на пять лет с первым взносом в 10% и ставкой в 2,19%, ежемесячный платеж составлял примерно 390 евро. Теперь же, в зависимости от того, заключил клиент договор о лизинге на машину с трех или шестимесячной процентной ставкой Euribor, ежемесячный платеж вырос соответственно на примерно 8 или 12 евро.
"Нужно принять во внимание, что точный рост платежа по лизингу зависит от примененной к клиенту неизменной части процентной ставки и срока договора лизинга.
В то же время сейчас сложно прогнозировать, каким будет рост ставки Euribor в будущем, поэтому нельзя исключить возможность того, что объем платежей по лизингу может продолжать расти,
поэтому призываем клиентов тщательно планировать свои траты и считаться с возможным ростам платежей по лизингу", - пояснил Райво Бале.
По прогнозам эксперта, соблюдая ответственные принципы кредитования и принимая во внимание, что риск роста процентной ставки и платежеспособность клиента в такой ситуации оцениваются еще во время принятия решения о выдаче лизинга, большинство клиентов удачно справится с удорожанием платежей. Несмотря на то, что банк тщательно следить за принципами ответственного кредитования, приобретая автомобиль в лизинг, клиент и сам должен оценить свои финансовые возможности и способность выполнять все обязательства на всем протяжении периода лизинга.
Euribor - европейская межбанковская рыночная ставка, при которой банки еврозоны готовы одалживать средства в евровалюте другим банкам, и она образует изменчивую часть процентной ставки займа. С 2015 года ставка Euribor была отрицательной, однако, чтобы снизить резкую инфляцию и стабилизировать цены, ЕЦБ начал увеличить процентные ставки по займам. Ставка отражает ситуацию на финансовых рынках и служит фактором стабилизации рынка. На ее объем влияют решения ЕЦБ, ставка одинакова во всей еврозоне
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