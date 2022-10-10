Рост ставки Euribor повлияет на тысячи лизингополучателей в Латвии

Как процентную ставку по кредиту на жилье, так и лизинговый процент образуют неизменная и изменяемая части или Euribor. Принимая во внимание, что ставка Euribor почти семь лет сохранялась неизменной, низкая процентная ставка и неизменная ежемесячная сумма кредита или лизинга часто считаются само собой разумеющимися вещами. Однако в этом году инфляция в еврозоне достигла рекордно высокой ставки, что вызвало резкий рост ставки Euribor - в данный момент шестимесячная ставка Euribor превысила 1,8%, тогда как трехмесячная - 1,2%.

Во время, когда ставка Euribor сохранялась отрицательной, в случае приобретения автомобиля стоимостью 25 000 евро в лизинг на пять лет с первым взносом в 10% и ставкой в 2,19%, ежемесячный платеж составлял примерно 390 евро. Теперь же, в зависимости от того, заключил клиент договор о лизинге на машину с трех или шестимесячной процентной ставкой Euribor, ежемесячный платеж вырос соответственно на примерно 8 или 12 евро.