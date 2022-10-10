За последние три дня в Латвии зарегистрировано 1984 новых случая Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние три дня выявлено 1984 новых случая Covid-19
За последние три дня выявлено 1984 новых случая Covid-19
Умерший входили в возрастную категорию от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 772,8 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 8862 лабораторных теста на Covid-19, 22,9% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 939 146 человек, умерли 6013 человек.
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