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За последние три дня выявлено 1984 новых случая Covid-19

rus.tvnet.lv
За последние три дня выявлено 1984 новых случая Covid-19
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Люди во время дождя. Иллюстративное фото
Люди во время дождя. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

За последние три дня в Латвии зарегистрировано 1984 новых случая Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший входили в возрастную категорию от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 772,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 8862 лабораторных теста на Covid-19, 22,9% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 939 146 человек, умерли 6013 человек.

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