За последние три дня выявлено 1984 новых случая Covid-19

Умерший входили в возрастную категорию от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 772,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 8862 лабораторных теста на Covid-19, 22,9% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 939 146 человек, умерли 6013 человек.