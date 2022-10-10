Фото и видео ⟩ Россия нанесла удар по Киеву и другим городам Украины; есть жертвы

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Целиком. Уничтожили наших людей, которые спали дома в Запорожье. Убили людей, которые ехали на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытия. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - написал он в Telegram.