Утром в понедельник, 10 октября, Россия обстреляла Киев. В столице Украины после объявления воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов, сообщают украинские СМИ.
Фото и видео ⟩ Россия нанесла удар по Киеву и другим городам Украины; есть жертвы
Воздушная тревога была объявлена в 6:47, а в 8:00 в Киеве прозвучало три или четыре взрыва.
Информацию об атаке подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Несколько взрывов прогремело в Шевченковском районе - в центре столицы", - сообщил он в Telegram.
СМИ сообщают, что она из ракет упала на улице Владимирской недалеко от здания СБУ. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сообщают и о пожаре на Киевской ТЭЦ.
Есть жертвы среди мирного населения. В результате обстрела Шевченковского района Киева погибли 8 человек и 24 травмированы, загорелись 6 автомобилей и более 15 – повреждены, сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Нацполиция Украины в свою очередь уточнила, что в Киеве известно о пяти погибших и 12 пострадавших.
Виталий Кличко обратился к жителям города, призвав их спрятаться в укрытиях.
"Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях. В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не ехать", - написал он.
Киевская администрация сообщила, что станции метро работают в качестве бомбоубежищ.
Удар по Киеву - в прямом эфире ВВС:
После 9 часов в Киеве раздались новые взрывы.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в других областях по всей Украине.
Серия взрывов прогремела в Днепре, Тернополе, Житомире, Хмельницком, Виннице, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Ровно и Ивано-Франковске. В областных центрах Украины начались перебои с электричеством. Частично обесточены Львов, Хмельницкий, Житомир, Харьков. В Днепре в результате ракетного удара разрушен промышленный объект.
В Никопольском районе обстреляли 3 общины - Никопольскую, Красногригоревскую и Мировскую. В самом Никополе сильно повреждены более 30 многоэтажек и частных домов. Под обстрелы попали больница, лицей, почта, аптека, библиотека, магазины, кафе, парикмахерская.
В Криворожском районе россияне "Ураганами" ударили по территории Зеленодольской общины.
Харьков полностью обесточен после российских ударов, сообщают городские власти.
Russian missile attacks have been reported in multiple cities across Ukraine, including in Dnipro (pictured), Lviv, Zhytomyr, Khmelnytsky and Ternopil pic.twitter.com/9bXCN0XZQ5— BNO News (@BNONews) October 10, 2022
Гибель людей во время ударов по украинским городам подтвердил президент Владимир Зеленский.
"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Целиком. Уничтожили наших людей, которые спали дома в Запорожье. Убили людей, которые ехали на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытия. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - написал он в Telegram.
Russian missile impact right by the walls of Taras Shevchenko university in Kyiv as students are going to class on a Monday morning. pic.twitter.com/yxJ9DwAB0i— Andrew Roth (@Andrew__Roth) October 10, 2022
Additional Russian missile strike in the center of Kyiv pic.twitter.com/1gcxe75NoF— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 10, 2022
Глава ВСУ Валерий Залужный: "Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром было выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО. Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако вражеская атака продолжается. Призываю всех находиться в укрытиях".
Как отмечает DW, Украина подвергается массированным ракетным ударам через два дня после подрыва Крымского моста в Керченском проливе. В результате подрыва были разрушены два пролета одной из веток автомобильной части моста, а также загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в нем Украину. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на подрыв Крымского моста может быть только "прямое уничтожение террористов".
После взрыва на Крымском мосту стало известно о назначении нового командующего операциями российских войск в Украине. Этот пост занял генерал армии Сергей Суровикин. Источники информационного ресурса "Медуза" называют Суровикина сторонником массированных ракетных ударов по украинском инфраструктуре, в том числе гражданской.
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