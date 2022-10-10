Роналду забил 700-й гол в клубной карьере

37-летний португалец отличился на 44-й минуте матча 10-го тура с "Эвертоном" и вывел свою команду вперёд. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Манчестер Юнайтед".

Для Роналду это первый мяч в семи играх чемпионата Англии нового сезона. Последний гол в АПЛ португалец забил "Брентфорду" в мае. Также португалец впервые в сезоне забил с игры - до этого во всех турнирах сезона у него был только один гол с пенальти в игре Лиги Европы с молдавским "Шерифом".

Гол в ворота "Эвертона" стал для Роналду 700-м в клубной карьере. Португальскому форварду понадобилось 20 лет и 2 дня, чтобы забить 700 голов за клубы, в которых он выступал. Роналду забивал за "Спортинг" (5 голов), "Реал" (450), "Ювентус" (101) и "Манчестер Юнайтед" (144).

Напомним, что Криштиану Роналду принадлежит мировой рекорд по голам за сборную. У португальца их уже 117.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" набрал 15 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы чемпионата Англии.