Формирование коалиции: президент проведет встречу с Кариньшем

Встреча состоится в Рижском замке.

Как сообщалось, на прошлой неделе Левитс уполномочил Кариньша начать консультации с другими партиями о формировании новой коалиции. Ожидалось, что на этой неделе Кариньш проинформирует президента о результатах переговоров.

Прошедшая неделя не внесла ясности о том, сумеют ли "Новое Единство" и потенциальные партнеры, к которым оно обратилось, договориться о составе коалиции. На данный момент остается неясным, какая роль в этом процессе будет у партии "Прогрессивные".

Кариньш выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", в свою очередь "Объединенный список" и Национальное объединение считают дееспособной коалицию из трех партий без "Прогрессивных", указывая на идеологические противоречия.