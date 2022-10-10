Президент Эгил Левитс сегодня в 16:00 встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), который взял на себя инициативу по формированию нового правительства.
Формирование коалиции: президент проведет встречу с Кариньшем
Встреча состоится в Рижском замке.
Как сообщалось, на прошлой неделе Левитс уполномочил Кариньша начать консультации с другими партиями о формировании новой коалиции. Ожидалось, что на этой неделе Кариньш проинформирует президента о результатах переговоров.
Прошедшая неделя не внесла ясности о том, сумеют ли "Новое Единство" и потенциальные партнеры, к которым оно обратилось, договориться о составе коалиции. На данный момент остается неясным, какая роль в этом процессе будет у партии "Прогрессивные".
Кариньш выступает за широкую коалицию с участием "Прогрессивных", в свою очередь "Объединенный список" и Национальное объединение считают дееспособной коалицию из трех партий без "Прогрессивных", указывая на идеологические противоречия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!