Евросоюз намерен ввести против России экстратерриториальные санкции

Этот пакет, принятый на минувшей неделе, позволяет вносить в черные списки "физических и юридических лиц, организации и компании", сообщило 9 октября агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает агентство, введение в санкционный механизм экстратерриториального аспекта, позволяющего наказывать как отдельных лиц, так и целые компании даже за пределами юрисдикции ЕС, знаменует собой крупный сдвиг в политике Евросоюза. Штрафные меры впредь могут быть, к примеру, применены к лицам, которые импортируют запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их настоящую страну происхождения, или к тем, что экспортирует запрещенные товары в Россию.