ВИДЕО ⟩ 9 секунд! "Краснодар" забил самый быстрый гол в истории чемпионатов России

Нигериец забил гол через 8,9 секунды после стартового свистка матча 12‑го тура против "Ростова". Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу "Ростова".

20-летний Олусегун превзошёл достижение другого нигерийца Эммануэля Эменике, который в сезоне-2012/13 забил за московский "Спартак" гол в ворота "Алании" на 10‑й секунде.

Олусегун в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах чемпионата и Кубка России, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

В турнирной таблице "Краснодар" находится на пятой строчке турнирной таблицы с 21 очком. Возглавляет турнирнуб таблицу "Зенит" (30 очков).