Находящиеся в Киеве латвийские дипломаты не пострадали в результате российского ракетного обстрела и находятся в безопасности, сообщил в социальных сетях министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Находящиеся в Киеве латвийские дипломаты в результате ракетного обстрела не пострадали
"Мы находимся на связи с посольством Латвии в Киеве, наши дипломаты не пострадали в результате российского ракетного обстрела и находятся в безопасности. Спасибо коллегам за их работу и терпение", - отметил министр.
В Министерстве иностранных дел агентству LETA сообщили, что не располагают сведениями о том, что при взрывах в Киеве могли пострадать граждане Латвии.
Как сообщалось, утром в понедельник в центре Киева прогремело несколько взрывов, скорее всего, вызванных российскими ракетными ударами. В результате взрывов есть раненые и убитые.
Украинские власти сообщили, что 13 человек погибли и 89 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками жилых домов в Запорожье в ночь на воскресенье. Ракеты попали и в многоквартирные, и в частные дома.
Галерея: Киев. 10 октября 2022 года
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