Находящиеся в Киеве латвийские дипломаты в результате ракетного обстрела не пострадали

"Мы находимся на связи с посольством Латвии в Киеве, наши дипломаты не пострадали в результате российского ракетного обстрела и находятся в безопасности. Спасибо коллегам за их работу и терпение", - отметил министр.

В Министерстве иностранных дел агентству LETA сообщили, что не располагают сведениями о том, что при взрывах в Киеве могли пострадать граждане Латвии.

Как сообщалось, утром в понедельник в центре Киева прогремело несколько взрывов, скорее всего, вызванных российскими ракетными ударами. В результате взрывов есть раненые и убитые.

Украинские власти сообщили, что 13 человек погибли и 89 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками жилых домов в Запорожье в ночь на воскресенье. Ракеты попали и в многоквартирные, и в частные дома.

Галерея: Киев. 10 октября 2022 года