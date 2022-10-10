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Находящиеся в Киеве латвийские дипломаты в результате ракетного обстрела не пострадали

rus.tvnet.lv/LETA
Находящиеся в Киеве латвийские дипломаты в результате ракетного обстрела не пострадали
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Фото: AFP/SCANPIX

Находящиеся в Киеве латвийские дипломаты не пострадали в результате российского ракетного обстрела и находятся в безопасности, сообщил в социальных сетях министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"Мы находимся на связи с посольством Латвии в Киеве, наши дипломаты не пострадали в результате российского ракетного обстрела и находятся в безопасности. Спасибо коллегам за их работу и терпение", - отметил министр.

В Министерстве иностранных дел агентству LETA сообщили, что не располагают сведениями о том, что при взрывах в Киеве могли пострадать граждане Латвии.

Как сообщалось, утром в понедельник в центре Киева прогремело несколько взрывов, скорее всего, вызванных российскими ракетными ударами. В результате взрывов есть раненые и убитые.

Украинские власти сообщили, что 13 человек погибли и 89 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками жилых домов в Запорожье в ночь на воскресенье. Ракеты попали и в многоквартирные, и в частные дома.

Галерея: Киев. 10 октября 2022 года

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