Сенсационное поражение "Ювентуса" и выход "Сити" в 1/8

Группа Е

Милан - Челси 0:2

Динамо Загреб - Зальцбург 1:1

"Челси" вновь победил "Милан" в Лиге чемпионов. На этот раз матч проходил в Италии и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей, у которых отличились Жоржиньо (21-я минута, с пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг (34`). "Милан" с 18-й минуты играл вдесятером после того, как был удален защитник Фикайо Томори.

В параллельном матче загребское "Динамо" и "Зальцбург" не смогли выявить победителя. На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник австрийской команды Николас Зайвальд, а на 40-й минуте Роберт Любичич сравнял счёт.

После четырёх туров "Челси" набрал 7 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы "Е". Следом идут "Зальцбург" (6), "Милан (4) и "Динамо" (4).

Группа F

Селтик - РБ Лейпциг 0:2

Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1

Немецкий "РБ Лейпциг" на выезде одержал победу над шотландским "Селтиком" - 2:0. Голами в составе победителей отметились Тимо Вернер (75-я минута) и Эмиль Форсберг (84`).