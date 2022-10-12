Во вторник, 11 октября, состоялись матчи четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Сенсационное поражение "Ювентуса" и выход "Сити" в 1/8
Группа Е
Милан - Челси 0:2
Динамо Загреб - Зальцбург 1:1
"Челси" вновь победил "Милан" в Лиге чемпионов. На этот раз матч проходил в Италии и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей, у которых отличились Жоржиньо (21-я минута, с пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг (34`). "Милан" с 18-й минуты играл вдесятером после того, как был удален защитник Фикайо Томори.
Обамеянг! ⚡️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ORslPdFSuf— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 11, 2022
В параллельном матче загребское "Динамо" и "Зальцбург" не смогли выявить победителя. На 12-й минуте встречи счёт открыл полузащитник австрийской команды Николас Зайвальд, а на 40-й минуте Роберт Любичич сравнял счёт.
После четырёх туров "Челси" набрал 7 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы "Е". Следом идут "Зальцбург" (6), "Милан (4) и "Динамо" (4).
Группа F
Селтик - РБ Лейпциг 0:2
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1
Немецкий "РБ Лейпциг" на выезде одержал победу над шотландским "Селтиком" - 2:0. Голами в составе победителей отметились Тимо Вернер (75-я минута) и Эмиль Форсберг (84`).
"Реал" на выезде сыграл вничью с донецким "Шахтёром", забив на 95-й минуте. Матч проходил в Варшаве и завершился вничью - 1:1. Счёт на 46-й минуте открыл Александр Зубков после паса Богдана Михайличенко, а на 95-й минуте Антонио Рюдигер после передачи Тони Крооса восстановил равенство на табло.
Александр Зубков! 🧡#ЛигаЧемпионов | @FCShakhtar pic.twitter.com/E5pMF2Hc5R— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 11, 2022
В группе "F" лидирует "Реал", у которого 10 очков. "РБ Лейпциг" набрал 6 очков и занимает второе место в группе, а следом идут "Шахтёр" (5) и "Селтик" (1).
Группа G
Копенгаген - Манчестер Сити 0:0
Боруссия Дортмунд - Севилья 1:1
"Манчестер Сити" на выезде не смог взломать оборону датского "Копенгагена" - 0:0. Отметим, что на 25-й минуте Рияд Марез не смог реализовать пенальти, а на 30-й минуте защитник Серхио Гомес получил прямую красную карточку и оставил "Сити" до конца матча в меньшинстве. Кроме того, в запасе у англичан остался главный голеадор команды, норвежец Эрлинг Холанд.
Встреча в Дортмунде, завершилась со счётом 1:1. На гол "Севильи" в исполнении Нианзу Куасси (18-я минута) "Боруссия" ответила точным ударом Джуда Беллингема (35`).
19-летний Беллингем забил во всех матчах #ЛигаЧемпионов этого сезона 💪 pic.twitter.com/5fimATqzzD— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 11, 2022
"Манчестер Сити" набрал 10 очков и занимает первое место в группе, далее расположились "Боруссия" (7), "Копенгаген" (2) и "Севилья" (2).
Отметим, что "Копенгаген" прервал шестиматчевую победную серию английского клуба. Тем не менее, "Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Группа H
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0
ПСЖ - Бенфика 1:1
Сенсационное поражение на выезде потерпел туринский "Ювентус", который уступил "Маккаби" из Хайфы со счётом 0:2. Дублем в матче отметился Омер Атцили (7-я и 42-я минуты).
"Маккаби" одержал первую победу в Лиге чемпионов с 2002 года, а "Ювентус" впервые в истории проиграл израильскому клубу.
🇮🇱 "Маккаби" из Хайфы победил в матче основной сетки #ЛигаЧемпионов впервые с 2002 года, когда израильтянами был бит "МЮ" - 3:0 👏 pic.twitter.com/7oLNhlZs1S— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 11, 2022
Футболисты "ПСЖ" у себя дома сыграли вничью с португальской "Бенфикой" - 1:1. В составе хозяев отличился Килиан Мбаппе (40-я минута, пенальти), а у гостей 11-метровый реализовал Жоау Мариу (62`).
В группе "Н" лидирует французский "ПСЖ" (8 очков). На втором месте идёт "Бенфика" (8), на третьем - "Ювентус" (3), а на четвёртом - "Маккаби" (3).
🔝 Лучшие бомбардиры "ПСЖ" в основной сетке #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 11, 2022
3⃣1⃣ Килиан Мбаппе
3⃣0⃣ Эдинсон Кавани
2⃣1⃣ Неймар
2⃣0⃣ Златан Ибрагимович
1⃣4⃣ Анхель Ди Мария#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/PNx59Xobbo
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