Депутат от "За стабильность!" Коваленко ранее попадался на хранении и продаже нелегального алкоголя

В мае 2013 года Елгавский суд приговорил Коваленко 1978 года рождения к 200 часам принудительных общественных работ. Как исходит из решения суда, Коваленко в Елгаве, на улице Миера, у магазина хранил в автомобиле Volkswagen четыре бутылки с неполными 20 литрами незаконного алкогольного напитка - прозрачной бесцветной жидкости неизвестного происхождения со специфическими запахом и крепостью.

По другому делу в апреле 2011 года прокуратура приговорила его за незаконную реализацию алкогольных напитков к 140 часам принудительных работ.

В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что упомянутое лицо оба наказания уже понесло и судимости уже не актуальны. В законе о выборах в Сейм говорится, что в парламент нельзя избирать людей, ранее судимых за намеренное преступное деяние, за исключением лиц, которые были реабилитированы или судимость которых погашена или снята.

В прокуратуре подтвердили также, что актуальных обвинений по другим делам против этого лица нет.

Напомним, Госполиция начала уголовный процесс в связи с ложью избранного от "За стабильность!" депутата Глории Гревцовой Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Новоизбранная депутат лгала по поводу своего места работы, и в предвыборное время осознанно подала в ЦИК неверную информацию. Кроме того, Гревцова подала в ЦИК ложную информацию о полученном образовании в Латвийской спортивной педагогической академии.

Партия "За стабильность" получила на выборах в 14-й Сейм 11 мандатов.