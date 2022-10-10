Путин об обстрелах городов Украины: "Нанесен массированный удар высокоточным оружием"

Путин назвал произошедшее на Крымском мосту "терактом, направленным на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России", и обвинил в диверсии украинские спецслужбы.

"Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

Сегодня утром по предложению Минобороны и по планам Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ", - заявил Путин.

Галерея: Киев, Украина. 10 октября 2022 года

Прокомментировало ракетные удары по городам Украины и Министерство обороны России.

Там указали, что был "нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

По данным Генштаба ВСУ, утром 10 октября российские войска выпустили по городам Украины более 100 ракет, часть из которых сбили системы ПВО. В результате обстрелов городов погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 60 получили ранения.