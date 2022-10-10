Годовая инфляция в Латвии в сентябре достигла 22,2%. Что подорожало сильнее всего?

Под влиянием сезонных факторов наиболее существенное падение цен произошло на свежие овощи (-5,5%) и картофель (-11,8%). Подешевела также свежая или охлажденная рыба (-9,4%).

В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 4,8%. В начале продаж осенней коллекции цены на одежду выросли на 3,6%, на обувь - на 9%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 2,7%. Наиболее значительным рост цен за месяц был на тепловую энергию (+9,2%). Несмотря на отмену компонента обязательной закупки (КОЗ), средний уровень цен на электроэнергию в сентябре вырос на 1,8%. Подорожали твердое топливо, материалы для содержания и ремонта дома, услуги по обслуживанию и ремонту дома. При этом аренда жилья стала дешевле.

Транспортные товары и услуги за месяц подешевели в среднем на 1,4%, что в основном обусловлено падением цен на топливо на 2,1%. Бензин подешевел на 5,8%, автогаз - на 0,4%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. Дешевле стали пассажирские авиаперевозки, подорожали техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта.

С началом нового учебного года средний уровень цен на дошкольное образование за месяц вырос на 27,5%, в сфере высшего образования - на 4,5%.

В других группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на услуги общественного питания, телекоммуникационные услуги и вино. При этом цены на пиво, другие спиртные напитки и гостиничные услуги снизились.