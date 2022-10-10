В сентябре этого года по сравнению с августом потребительские цены в Латвии выросли на 1,6%, а за год - на 22,2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Годовая инфляция в Латвии в сентябре достигла 22,2%. Что подорожало сильнее всего?
При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре вырос на 13,7%.
В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года наиболее существенное влияние на изменение уровня цен оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, продуктами питания и безалкогольными напитками, одеждой и обувью, в группе различных товаров и услуг, на образование, оборудование жилья, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, а также снижение цен на товары и услуги, связанные с транспортом.
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%.
В том числе наиболее значительным был рост цен на хлеб (+5,7%), в основном на белый. В результате завершения акций выросли цены на кофе (+5,3%), вяленое, соленое и копченое мясо (+2,9%). Подорожали сыр и творог (+4,2%), свинина (+4,7%), молоко (+4,1%), мясо птицы (+2,8%), молочные продукты (+2,7%), сливочное масло (+6,7%), консервированная и переработанная рыба и морепродукты (+7%). Также выросли цены на сахар (+6,2%), растительное масло (+4,4%), замороженную рыбу (+9,1%), свежие фрукты (+1,1%), соусы и приправы (+4,6%). По окончании акций повысились цены на шоколад (+2,9%) и яйца (+2,1%).
Под влиянием сезонных факторов наиболее существенное падение цен произошло на свежие овощи (-5,5%) и картофель (-11,8%). Подешевела также свежая или охлажденная рыба (-9,4%).
В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 4,8%. В начале продаж осенней коллекции цены на одежду выросли на 3,6%, на обувь - на 9%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 2,7%. Наиболее значительным рост цен за месяц был на тепловую энергию (+9,2%). Несмотря на отмену компонента обязательной закупки (КОЗ), средний уровень цен на электроэнергию в сентябре вырос на 1,8%. Подорожали твердое топливо, материалы для содержания и ремонта дома, услуги по обслуживанию и ремонту дома. При этом аренда жилья стала дешевле.
Транспортные товары и услуги за месяц подешевели в среднем на 1,4%, что в основном обусловлено падением цен на топливо на 2,1%. Бензин подешевел на 5,8%, автогаз - на 0,4%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. Дешевле стали пассажирские авиаперевозки, подорожали техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта.
С началом нового учебного года средний уровень цен на дошкольное образование за месяц вырос на 27,5%, в сфере высшего образования - на 4,5%.
В других группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца наблюдался на услуги общественного питания, телекоммуникационные услуги и вино. При этом цены на пиво, другие спиртные напитки и гостиничные услуги снизились.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, в группе различных товаров и услуг, на услуги ресторанов и гостиниц, на товары, связанные с отдыхом и культурой, здравоохранение, алкогольные напитки и табачные изделия, оборудование жилья.
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 27,5%.
Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен оказало изменение стоимости хлеба (+37,1%), кондитерских изделий (+25,5%), муки и других зерновых продуктов (+62,2%), макаронных изделий (+41,1%), риса (+37,8%), сухих завтраков (+11,8%). Подорожали сыр и творог (+38,7%), молочные продукты (+41%), молоко (+43,7%), яйца (+26,9%) и йогурт (+24,6%).
За год выросли цены на мясо птицы (+35,7%), вяленое, соленое и копченое мясо (+19,9%), свинину (+12,4%), мясные продукты (+20,6%) и говядину (+31,3%). Подорожали кофе (+35,8%), сливочное масло (+51,5%), свежие фрукты (+14,2%), сахар (+65,3%), растительное масло (+51,8%), мороженое (+27,9%), шоколад (+21,3%).
Также подорожали консервированная и переработанная рыба и морепродукты (+24,3%), свежие овощи (+5,1%), соусы и приправы (+36,2%), варенье и мед (+19%), фруктовые и овощные соки (+12,5%), сладости (+25,3%), замороженная рыба (+34%), соль и специи (+34,4%), свежая и охлажденная рыба (+23,2%), чипсы (+45%), безалкогольные напитки (+ 15,8%), готовые блюда (+26,9%), маргарин (+32,6%), сушеные, консервированные или обработанные овощи (+16,6%), сухофрукты и орехи (+16,2%), минеральная вода (+15,1%), оливковое масло (+13,9%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 5,9%. Цены на алкогольные напитки выросли на 6,6%, при этом подорожали крепкие алкогольные напитки, вино и пиво. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 4,6%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 51,6%. В течение года наиболее значительный рост цен наблюдался на электроэнергию, тепловую энергию, твердое топливо и природный газ. Подорожали вывоз мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги водоснабжения, канализации, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, услуги по управлению жилищным фондом, а также аренда жилья.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 7,9%. Подорожали стоматологические услуги, фармацевтическая продукция, услуги врачей-специалистов, услуги медицинских лабораторий и радиологических центров, а также очки и контактные линзы.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 21,9%, что обусловлено ростом цен на топливо на 37,4%. Дизельное топливо стало дороже на 45,3%, бензин - на 28,7%, автогаз - на 21,4%. Повысились цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, запасные части и аксессуары для личного автотранспорта, автомобили с пробегом, автомобильный пассажирский транспорт, пассажирский воздушный транспорт, а также на новые автомобили.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 7,8%. В течение года выросли цены на корма для домашних животных, услуги комплексного отдыха, услуги досуга и спорта, цветы, абонентскую плату за телевидение, канцтовары и принадлежности для рисования, а также газеты и журналы.
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