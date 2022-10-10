Левитс: поддержку Украины нужно удвоить

Он отметил, что последняя бомбардировка в Киеве и других регионах Украины не оставила сомнений в том, что Россия является террористическим государством, стремящимся к разрушению и господству. Поэтому глобальная поддержка Украины должна быть удвоена, чтобы "остановить это зло".

Latest bombing of Kyiv and other targets must remove any doubt that 🇷🇺 is a terrorist state, hell-bent on destruction and domination. Global support for 🇺🇦 must be redoubled to stop this evil. — Egils Levits (@valstsgriba) October 10, 2022

Как сообщалось, многие украинские города, в том числе Киев, Житомир, Львов, Тернополь и Днепропетровск, в понедельник утром подверглись ракетному обстрелу. Новости о взрывах поступили также из Хмельницкой области. Бомбежкам подвергся и центр Киева, где погибли по меньшей мере восемь человек, 24 получили ранения.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по украинским городам 75 ракет, из которых зенитчики сбили 41. Он заявил, что для бомбардировок территории Украины Россия в дополнение к ракетам использует беспилотники.

Залужный добавил, что обстрелы продолжаются.