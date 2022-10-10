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Левитс: поддержку Украины нужно удвоить

rus.tvnet.lv/LETA
Левитс: поддержку Украины нужно удвоить
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгил Левитс
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгил Левитс Фото: Edijs Pālens/LETA

С учетом сегодняшних ракетных ударов глобальная поддержка Украины должна быть удвоена, заявил президент Латвии Эгил Левитс в понедельник, 10 октября, в Twitter.

Он отметил, что последняя бомбардировка в Киеве и других регионах Украины не оставила сомнений в том, что Россия является террористическим государством, стремящимся к разрушению и господству. Поэтому глобальная поддержка Украины должна быть удвоена, чтобы "остановить это зло".

Как сообщалось, многие украинские города, в том числе Киев, Житомир, Львов, Тернополь и Днепропетровск, в понедельник утром подверглись ракетному обстрелу. Новости о взрывах поступили также из Хмельницкой области. Бомбежкам подвергся и центр Киева, где погибли по меньшей мере восемь человек, 24 получили ранения.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по украинским городам 75 ракет, из которых зенитчики сбили 41. Он заявил, что для бомбардировок территории Украины Россия в дополнение к ракетам использует беспилотники.

Залужный добавил, что обстрелы продолжаются.

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