Главное за 10 октября ⟩ Обстрел Украины, смертельная авария Lux Express и интервью с Андрейкой Епта

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления Государственная полиция объявила в розыск Волдиса Лосса 1961 года рождения.

За рубежом:

В понедельник, 10 октября, Россия обстреляла Киев и другие города Украины. К вечеру от обстрелов погибли 11 человек, 87 ранены, пострадали 29 объектов критической инфраструктуры.

Сегодня днем, 10 октября, в Кингисеппском районе Ленобласти в России произошло тяжелое ДТП с участием автобуса компании Lux Express, ехавшего по маршруту Санкт-Петербург - Рига, и грузовика. По предварительным данным, один человек погиб и более десяти пострадали.

В понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин, выступая на оперативном совещании Совета безопасности РФ, заявил, что обстрелы городов Украины стали ответом на взрыв на Крымском мосту.

Евросоюз разработал новый санкционный пакет, наделяющий его широкими полномочиями для преследования лиц внутри и за пределами ЕС, которые помогают обходить европейские санкции против России.

Глава Беларуси Александр Лукашенко в понедельник сообщил, что достигнуто соглашение между Россией и Беларусью о развертывании совместной региональной группировки войск, однако не пояснил, куда именно эти войска будут направлены.

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