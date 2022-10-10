Новая неделя началась страшно - таких мощных обстрелов города Украины не видели, кажется, уже давно. По словам Путина, это - "ответ" на взрыв на Крымском мосту. Кажется, начинается новый виток эскалации на Украине, но это не единственные новости за сегодня. В наших итогах собрали для вас главное.
Главное за 10 октября ⟩ Обстрел Украины, смертельная авария Lux Express и интервью с Андрейкой Епта
Новости Латвии:
В партии "За стабильность!" утверждают, что в предоставленной Центральной избирательной комиссии (ЦИК) информации о выбранном депутате 14-го Сейма Глории Гревцовой произошла "опечатка".
Утром в понедельник в аэропорту "Рига" по техническим причинам было ограничено движение самолетов.
Семья убитого адвоката Мартиньша Бункуса высказывает подозрения о том, что происходят попытки повлиять на расследование дела об убийстве. В своем заявлении они пишут, что могла быть допущена утечка информации, подкуп и попытки повлиять на свидетелей.
В воскресенье, 2 октября, на улице Ницгалес произошел конфликт, в котором участвовало 15-20 человек. Портал RUS TVNET узнал новые подробности массовой драки.
Избранный в Сейм представитель партии "За стабильность!" Дмитрий Коваленко более десяти лет назад был привлечен к уголовной ответственности по двум делам за незаконное хранение и реализацию алкоголя.
Две консервативные партии в процессе создания правительства зашли в тупик и гонят руководителя переговоров, премьер-министра Кришьяниса Кариньша в угол. Об этом, оценивая процесс создания коалиции, заявил непереизбранный в Сейм министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
По подозрению в совершении особо тяжкого преступления Государственная полиция объявила в розыск Волдиса Лосса 1961 года рождения.
За рубежом:
В понедельник, 10 октября, Россия обстреляла Киев и другие города Украины. К вечеру от обстрелов погибли 11 человек, 87 ранены, пострадали 29 объектов критической инфраструктуры.
Сегодня днем, 10 октября, в Кингисеппском районе Ленобласти в России произошло тяжелое ДТП с участием автобуса компании Lux Express, ехавшего по маршруту Санкт-Петербург - Рига, и грузовика. По предварительным данным, один человек погиб и более десяти пострадали.
В понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин, выступая на оперативном совещании Совета безопасности РФ, заявил, что обстрелы городов Украины стали ответом на взрыв на Крымском мосту.
Евросоюз разработал новый санкционный пакет, наделяющий его широкими полномочиями для преследования лиц внутри и за пределами ЕС, которые помогают обходить европейские санкции против России.
Глава Беларуси Александр Лукашенко в понедельник сообщил, что достигнуто соглашение между Россией и Беларусью о развертывании совместной региональной группировки войск, однако не пояснил, куда именно эти войска будут направлены.
Интересное чтиво:
"С TikTok, конечно, можно заработать!" - уверен рижский тиктокер Андрей Чернуцкий, которого знают под именем Андрейка Епта. Молодого человека по праву можно назвать "самым узнаваемым блогером в Риге". С ним оказалось невозможно пробыть на улице даже две минуты - к нему то и дело подходят взрослые и дети, которые робко просят разрешения сделать селфи на память.
Политик и YouTube-блогер Максим Кац дал интервью порталу RUS TVNET. Мы поговорили об изменениях в мировой политике, его включении в список "Миротворца", предложении Зеленского нанести "превентивный удар" по России и о том, как страна должна доказывать свое величие.
11 июля этого года исполнилось 5 лет с того момента, как в Дубеньском лесном массиве без признаков жизни был найден пятилетний Иван. За его поисками следила почти вся Латвия, в них принимали участие примерно 4000 добровольцев, однако Государственная полиция была главным ядром, которое руководило поискам. Онлайн-журнал TVNET GRUPA Klik связался с бывшим начальником криминальной полиции Лиепаи Угисом Авой, чтобы поговорить о специфике работы и расследовании этого дела.
Советская и российская артистка Алла Пугачева в своем Instagram-аккаунте поблагодарила многомиллионную армию поклонников и призналась, что счастлива.
Российский блогер и рэп-исполнитель Юрий Хованский сообщил в подписчикам, что в Стамбуле у него отказали ноги. Он также добавил, что покинул РФ.
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