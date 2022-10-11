"Мы поднялись на башню, и нам вручили ключи от Таллинна": интервью с сооснователем Depeche Mode Мартином Гором

Мартин: В те времена было принято при каждой большой победе или достижении вспоминать: memento mori - помни о смерти.

Мартин: Это может звучать болезненно, но если посмотреть на это глубже, то фразу можно рассматривать как очень позитивную вещь: проживайте каждый день своей жизни на полную катушку! Именно так мы хотели бы его интерпретировать. Все треки альбома закончены, но еще не смикшированы.

– Люди в Эстонии все больше верят в потусторонний мир, верите ли вы в приметы?

Мартин: Я верю в науку, но я с радостью признаю, что мы, конечно, не знаем всего. Вокруг нас существует очень сложная Вселенная, и мы не знаем точно, что происходит вокруг нас. Мы слышим звуки только в определенном диапазоне частот, а что происходит за его пределами?

– Кто заменит незаменимого Флетчера на концертах?

Мартин: Я считаю, что Энди незаменим, поэтому мы даже не думаем о его замене.

Дэйв: Нам придется подумать о том, как мы теперь будем играть некоторые песни по-другому, добавим фонограмму или какие-то иные приемы.