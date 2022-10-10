Стране нужны правительство и коалиция, которые в первую очередь способны обеспечить безопасность населения и экономическое развитие страны, заявил премьер-министр, лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш журналистам в понедельник, 10 октября, после встречи с президентом Эгилом Левитсом.
Приоритеты нового правительства: рассказывает Кришьянис Кариньш
В ходе состоявшихся переговоров потенциальных партнеров по коалиции партии подробно обсудили, как они могли бы работать вместе, сказал премьер-министр. Политики говорили на такие темы, как экономическое развитие, безопасность, верховенство закона и возможности улучшения системы образования.
Что касается Национального объединения, то "Новое Единство" уже из опыта предыдущего сотрудничества знает, в каких вопросах позиции двух политических сил совпадают, а в каких расходятся, отметил премьер-министр. По вопросам, связанным с национальным самосознанием, взгляды обеих партий совпадают, и они проводили общую политику, а различия во взглядах проявляются, например, в вопросах закона о гражданском союзе и Стамбульской конвенции. "Как мы не имели общего мнения четыре года назад, так и сегодня не имеем", - отметил Кариньш.
По словам премьер-министра, после встречи с "Прогрессивными" у него сложилось впечатление, что у партии такие же взгляды на национальные вопросы и реализацию будущей политики в этой сфере, как у "Нового Единства" и Нацобъединения. Кариньш отметил, что разногласий не возникло даже при углубленном обсуждении. У "Нового Единства" и "Прогрессивных" во многом совпадают, по крайней мере, первоначальные установки по верховенству права, развитию демократии и надлежащему государственному управлению.
Однако разговор с "Прогрессивными" осложнился при обсуждении бюджетных вопросов, сказал премьер. "Новое Единство" считает, что жить в долг - не лучшая цель, и несколько непонятно, в какой степени "Прогрессивные" считают оправданным увеличение государственного долга.
Говоря об "Объединенном списке", Кариньш отметил, что отдельные политики партии были известны и прежде, но они пришли из разных партий, и еще не до конца понятно, "что это за новое образование". У премьер-министра возникло ощущение, что у "Объединенного списка" имеются важные специфические интересы: так, представители партии сразу же заговорили о развитии Лиепайского порта, что показалось ему необычным.
Однако мнения двух партий совпадают, когда речь идет об экономическом развитии страны, хотя Кариньш отметил, что подробно этот вопрос не обсуждался. Вызывает беспокойство впечатление, что партия "хочет вернуться в прошлое" - пересмотреть административно-территориальную реформу, портовые законы, а также проект сжиженного природного газа в Скулте. Премьер-министру непонятно, не считает ли "Объединенный список", что Латвии этот стратегический объект и независимость от России не нужны.
Например, в процессе совершенствования системы образования должно быть ясно, все ли потенциальные коалиционные партии поддерживают продолжение оптимизации школьной сети, отметил политик. Для "Нового Единства" крайне важно улучшить регулирование закона о государственных закупках, и партийное объединение также считает, что деятельность обществ государственного капитала должна быть деполитизирована, чтобы, например, в АО "Latvijas Valsts meži" с оборотом 250 млн евро к принятию решений слишком близко не допускались политики, заявил Кариньш.
На вопрос, не оказались ли в итоге переговоры с "Прогрессивными" формальными, если "Объединенный список" и Нацобъединение продолжают выступать против участия этой партии, лидер "Нового Единства" ответил: в первую очередь важно, что будет делать правительство, а то, "кто станет конкретным исполнителем" - вторично. Если удастся договориться о действиях, то "и все должности, и так далее" поделить получится, пояснил Кариньш.
Отвечая в деталях на вопрос о позиции "Объединенного списка" и "Нового Единства" в пользу трехпартийной коалиции, лидер "Нового Единства" подчеркнул, что любого рода блокирование не отвечает ничьим интересам. После первого раунда переговоров выяснилось, что формирование коалиции будет трудным процессом, но премьер-министр уверен, что его можно "преодолеть".
"Я готов посвятить все необходимое время тому, чтобы мы смогли прийти к следующему, дееспособному правительству", - подчеркнул Кариньш.
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