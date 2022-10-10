Приоритеты нового правительства: рассказывает Кришьянис Кариньш

Однако разговор с "Прогрессивными" осложнился при обсуждении бюджетных вопросов, сказал премьер. "Новое Единство" считает, что жить в долг - не лучшая цель, и несколько непонятно, в какой степени "Прогрессивные" считают оправданным увеличение государственного долга.

Говоря об "Объединенном списке", Кариньш отметил, что отдельные политики партии были известны и прежде, но они пришли из разных партий, и еще не до конца понятно, "что это за новое образование". У премьер-министра возникло ощущение, что у "Объединенного списка" имеются важные специфические интересы: так, представители партии сразу же заговорили о развитии Лиепайского порта, что показалось ему необычным.

Однако мнения двух партий совпадают, когда речь идет об экономическом развитии страны, хотя Кариньш отметил, что подробно этот вопрос не обсуждался. Вызывает беспокойство впечатление, что партия "хочет вернуться в прошлое" - пересмотреть административно-территориальную реформу, портовые законы, а также проект сжиженного природного газа в Скулте. Премьер-министру непонятно, не считает ли "Объединенный список", что Латвии этот стратегический объект и независимость от России не нужны.