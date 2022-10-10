Левитс попросил Кариньша продолжить переговоры о коалиции

Самое главное - договориться о принципах работы и предстоящих действиях, - отметил Левитс. В ходе переговоров станет понятно, будет ли коалиция сформирована из трех или четырех партий, следует из слов президента.

Из сообщения Кариньша о его переговорах с потенциальными партнерами можно сделать вывод, что есть определенные возможности заключения соглашения о составе следующей коалиции, отметил президент. При этом он подчеркнул, что переговоры, которые ведет лидер "Нового Единства", должны привести к созданию коалиции, способной проработать все четыре года.

Для того чтобы страна продолжала развиваться, правительство и коалиция должны сосредоточиться на укреплении верховенства закона, экономическом развитии и надлежащем управлении, и в работе следующего правительства нельзя допускать "корыстных влияний", отметил Левитс.

Президент предложил Кариньшу еще раз доложить о результатах переговоров через неделю, 17 октября. Перед формированием состава коалиции потенциальные партнеры должны обсудить принципы будущей политики правительства, сказал Левитс.

По его словам, в первую очередь партии должны провести переговоры по темам и отраслям, которые будут иметь существенное значение при определении политики правительства, а также по плану работы следующей коалиции. В результате этих переговоров выяснится, какие партии вскоре смогут договориться и сотрудничать.

Как сообщалось, ранее Левитс уполномочил Кариньша начать консультации с партиями о создании возможной коалиции. Пока остается неясным, какую роль в завершение процесса формирования коалиции будет играть парламентская фракция партии "Прогрессивные".