Беларусь вступит в войну против Украины? Лукашенко готовится

По мнению литовского военного эксперта Дарюса Антанаитиса, держать группировку войск в другой стране "только для устрашения" очень дорого, и "никто так не делает, особенно, когда идет война". "Лукашенко заявил, что эта группировка разворачивается из-за напряженной ситуации у западных границ. Мне кажется, это все делается для отвода глаз, чтобы сказать белорусскому народу: "Смотрите, НАТО хочет напасть на нас". В действительности, я думаю, группировка разворачивается для того, чтобы напасть на Украину еще с одного фронта, как это было в начале войны - через Чернобыль опять пробовать добраться до Киева.

Что за региональная группировка войск?

Развертывание региональной группировки войск предусмотрено договором о Союзном государстве. По словам Алесина, процесс отрабатывался на учениях каждые четыре года, начиная с 2009-го: как на территорию Беларуси должны прибывать российские войска, разгружаться в местах расквартирований. "Затем проводились учения, которые изображали потенциальный военный конфликт. После этого российские части выводились на свою территорию. Эта легенда учений повторялась вплоть до последних лет. Судя по всему, сейчас эта группировка будет задействована как реальная", - говорит Александр Алесин.

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