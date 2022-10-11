Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

"Мы с семьей навсегда уехали из России в 2014 году, после российской аннексии Крыма. А этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства", - сообщил Мильнер.

В 1999 года Юрий Мильнер получил гражданства Израиля, прожил там несколько лет и переехал в США.

В 2022 году журнал Forbes оценил состояние Мильнера в 7,3 миллиарда долларов. Он занял 15-е место в списке богатейших россиян.

Как отмечает "Медуза", ранее Мильнер, как и некоторые другие представители России, например Павел Дуров, попросили журнал Forbes не считать их российскими бизнесменами.

Юрий Мильнер - уже не первый миллиардер, отказавшийся от гражданства РФ. Например, в сентябре от гражданства отказался бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян, уроженец Армении. Он заявил, что переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. А в июле от российского гражданства отказался основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов - он более 10 лет прожил в Казахстане и получил гражданство этой страны.