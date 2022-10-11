Польша проверяет состояние бомбоубежищ и выдает таблетки йода бригадам пожарных

"Пожарные проверяют их состояние, как они оборудованы и подходят ли для эксплуатации. Если не будут, мы сделаем необходимые шаги для их адаптации", - рассказал радиовещательной организации Polsat чиновник.

По его словам, проверка продлится около двух месяцев.

Как пояснил Воншик, страна готовится к самому мрачному сценарию, даже если есть лишь "малая вероятность того, что он исполнится".

В прошлом месяцев власти Польши начали раздавать таблетки йода местным бригадам пожарных, чтобы защитить граждан от возможного радиационного облучения в случае аварии на Запорожской АЭС.