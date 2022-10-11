Выявлено 985 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек

Умершие входили в возрастные категорию от 70 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 759,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4896 лабораторных тестов на Covid-19, 20,1% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 940 131 человек, умерли 6019 человек.