За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 985 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 985 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек
Выявлено 985 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек
Умершие входили в возрастные категорию от 70 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 759,6 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4896 лабораторных тестов на Covid-19, 20,1% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 940 131 человек, умерли 6019 человек.
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