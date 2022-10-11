Сегодня встречу проведут "Нового Единство" и "Прогрессивные"

В свою очередь, в среду, 12 октября, в 14:00 состоится встреча "Нового Единства" и "Объединенного списка", а в четверг, 13 октября, в 14:00 - встреча "Нового Единства" с представителями Национального объединения.

"Прогрессивные" получили приглашение на встречу с "Новым Единством", сообщила представитель партии Антонина Ненашева.

Как рассказал политик "Объединенного списка" Улдис Пиленс, партийное объединение утвердительно ответило на приглашение "Нового Единства" принять участие в переговорах в среду.

Нацобъединение получило формальное приглашение на встречу от представителей "Нового Единства" на этой неделе, указала в беседе с агентством LETA спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацобъединение).

Как сообщалось, Левитс предложил Кариньшу продолжить переговоры с партиями о создании возможной коалиции.

Кариньш сообщил журналистам, что второй раунд переговоров о создании коалиции продолжится на этой неделе в индивидуальных встречах с "Объединенным списком", Нацобъединением и "Прогрессивными".