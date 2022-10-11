Водитель автобуса в Риге во время движения пил из водочной бутылки. Пришлось оправдываться

Рижанин Артур, ставший очевидцем данного события, успел заснять водители автобуса 58-го маршрута, который явно нарушал правила дорожного движения и принципа безопасности.

По словам очевидца, водитель быстро опустошил бутылку и позднее чуть не попал в аварийную ситуацию, лишь в последний момент заметив женщину на пешеходном переходе.

Водитель вышел из автобуса и вызвал полицию, однако стражи порядка ехали очень долго. Когда он позвонил повторно, ему ответили, что все экипажи в данный момент заняты, и стражи порядка приедут, как только это будет возможно.

В полиции пояснили, что стражи порядка задержались, так как во второй половине дня в понедельник, в час пик, было получено много вызовов и свободных экипажей в тот момент не было. Стражи порядка приехали вскоре после того, как водитель отправился в следующий рейс.

Полицейские проверили концентрацию алкоголя в выдохе мужчины и выяснили, что он трезв.

Как подтвердила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, водитель вечером после роковой поездки Артура проходил тест на алкоголь еще три раза. Ни в одном из них присутствие алкоголя в крови обнаружено не было. Оказалось - произошло огромное недоразумение!

"Немного шутник этот наш шофер. И, отвечая на вопрос, почему так, он сначала не понял, в чем дело, а когда понял, да, очень извинялся, его аргумент был в том, что эта бутылочка очень удобная, маленькая, что позволяло ему на конечной налить немного воды и соответственно во время маршрута ее быстро выпить, - пояснила Барташевича-Фелдмане. - Мы эту ситуацию оговорили, и я думаю, что водитель понял и задумается по поводу своей вины".