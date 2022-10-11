Деликатная проблема - геморрой: три мифа о нем, и как себе помочь

"Однако, заметив любой из симптомов, характерных для геморроидальной болезни, - кровотечения, кровянистые выделения из прямой кишки, нарушения дефекации, пальпируемые образования в области анального отверстия, дискомфорт, боли, зуд, усиливающиеся при длительном сидении или во время занятий спортом, желательно проконсультироваться с врачом, поскольку человек сам никогда не может знать наверняка, действительно ли геморрой является причиной упомянутых жалоб. Существует риск, что эти симптомы указывают не на увеличенные геморроидальные узлы, а могут являться предвестниками рака прямой или толстой кишки", - предупреждает фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.

Одной из основных причин геморроя действительно является нездоровый, малоподвижный образ жизни, пищевые привычки (острая, пикантная и жирная пища), пристрастие к алкоголю, курение. Однако - не только! Геморроидальное заболевание также могут вызывать стресс, усталость, поднятие тяжестей и хронические запоры. С этой проблемой сталкиваются как работники тяжелого физического труда, так и те, кто ежедневно выполняют сидячую работу (компьютерщики, бухгалтеры, водители) или те, кому приходится длительное время стоять на ногах (парикмахеры, фармацевты, хирурги, продавцы, кондитеры). В группу наибольшего риска также входят люди старше 50 лет, женщины в период беременности и постменопаузы, когда в организме снижается уровень эстрогенов и прогестерона. Проблемы с обменом веществ - лишний вес, повышенный уровень сахара в крови и сахарный диабет - также повышают риск развития геморроя. В свою очередь, применение противовоспалительных средств и антитромботических средств может спровоцировать геморроидальное кровотечение.