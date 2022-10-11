Геморрой - деликатная и интимная проблема, но именно стеснение и нерешительность вовремя обратиться к врачу за советом создают наибольший риск того, что геморроидальная болезнь со временем будет прогрессировать и вскоре потребует более серьезного лечения. Поэтому правило номер один - действуйте!
Деликатная проблема - геморрой: три мифа о нем, и как себе помочь
"Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый второй из нас в течение жизни сталкивается с этой проблемой", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Геморрой представляет собой узелковое расширение вен в области анального отверстия и в прямой кишке, которые выполняют важную задачу, препятствуя свободному выходу кала из анального отверстия в моменты, когда мы кашляем или чихаем. "Проблема начинается, когда эти венозные узелки воспаляются или начинают увеличиваться, вызывая зуд, боль, дискомфорт и кровотечение. Если геморрой формируется в виде наружных узелков с внешней стороны анального отверстия, человек обязательно их заметит. С другой стороны, о наличии внутренних узелков в прямой кишке можно даже не подозревать", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Иногда своевременному лечению геморроя мешает один из трех мифов, в которые многие с убежденностью верят.
Миф 1: Если не кровит, наиболее вероятно, это - не геморрой
Здесь следует помнить, что геморроидальная болезнь имеет четыре стадии. На первой стадии могут быть кровотечения из прямой кишки после посещения туалета, но сами геморроидальные узлы находятся внутри и не выпадают наружу. Если заболевание находится на второй стадии, то после посещения туалета геморроидальные узлы имеют свойство выпадать, но самостоятельно возвращаются в анальное отверстие. Третья стадия - это когда геморроидальные узлы выпадают из кишечника, но самостоятельно не возвращаются. В свою очередь, на четвертой стадии геморроидальные узлы уже полностью выпали из кишки и уже больше не вправляются внутрь. Первая и вторая стадии являются ранними стадиями, когда геморрой еще можно лечить консервативной терапией - мазями, кремами, лекарствами.
"Однако, заметив любой из симптомов, характерных для геморроидальной болезни, - кровотечения, кровянистые выделения из прямой кишки, нарушения дефекации, пальпируемые образования в области анального отверстия, дискомфорт, боли, зуд, усиливающиеся при длительном сидении или во время занятий спортом, желательно проконсультироваться с врачом, поскольку человек сам никогда не может знать наверняка, действительно ли геморрой является причиной упомянутых жалоб. Существует риск, что эти симптомы указывают не на увеличенные геморроидальные узлы, а могут являться предвестниками рака прямой или толстой кишки", - предупреждает фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Миф 2: Нужно начать правильно питаться, и проблема исчезнет
Одной из основных причин геморроя действительно является нездоровый, малоподвижный образ жизни, пищевые привычки (острая, пикантная и жирная пища), пристрастие к алкоголю, курение. Однако - не только! Геморроидальное заболевание также могут вызывать стресс, усталость, поднятие тяжестей и хронические запоры. С этой проблемой сталкиваются как работники тяжелого физического труда, так и те, кто ежедневно выполняют сидячую работу (компьютерщики, бухгалтеры, водители) или те, кому приходится длительное время стоять на ногах (парикмахеры, фармацевты, хирурги, продавцы, кондитеры). В группу наибольшего риска также входят люди старше 50 лет, женщины в период беременности и постменопаузы, когда в организме снижается уровень эстрогенов и прогестерона. Проблемы с обменом веществ - лишний вес, повышенный уровень сахара в крови и сахарный диабет - также повышают риск развития геморроя. В свою очередь, применение противовоспалительных средств и антитромботических средств может спровоцировать геморроидальное кровотечение.
Миф 3: Геморрой лечится только хирургическим путем
Геморрой не всегда лечится только хирургическим путем. Фармацевт Apotheka Аманда Озолиня подчеркивает, что в более легких случаях пациенту назначают различные мази или свечи, которые вечером можно вводить в прямую кишку. Только своевременно обратившись к врачу, существует бòльшая вероятность, что геморрой легче поддастся лечению: "В начале заболевания часто бывает достаточно приема лекарств или небольшой коррекции питания и образа жизни, например приема достаточного количества жидкости и клетчатки приём пищи, физической активности. Однако при длительном игнорировании проблемы геморрой становится все более неприятным, беспокоящим и болезненным. Чем позже обратится за помощью, тем больше вероятность, что придется лечиться хирургическим путем", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Как помочь себе при обострении геморроя:
- Больше двигайтесь! Гуляйте, плавайте, бегайте трусцой.
- Включите в свой рацион клетчатку! Употребляйте в пищу овощи, фрукты, крупы, отруби.
- Активизируйте обмен веществ! Начните утро со стакана теплой воды, желательно натощак.
- Пейте! Пейте достаточно жидкости каждый день.
- Соблюдайте гигиену! Тщательно соблюдайте гигиену после посещения туалета, следить за чистотой в области анального отверстия.
- Лекарства, которые могут пригодиться! При необходимости можно использовать вазопротекторные средства, которые сужают стенки вен (геморроидальных узлов), повышают прочность сосудов и снижают их проницаемость. Наиболее изученным вазопротекторным и венотонизирующим средством (повышает тонус вен) является микронизированная очищенная флавоноидная фракция (диосмин + гесперидин). Как показывают исследования, применение диосмина в сочетании с гесперидином после четырех дней лечения останавливает острые кровотечения у 92% больных, также уменьшает такие симптомы, как дискомфорт в области анального отверстия, боли, выделения.
- Не допускайте запоров! Полезно также использовать слабительные средства, способствующие дефекации. Также рекомендуется время от времени принимать пробиотики. При вздутиях живота хорошо помогут бифидобактерии, при более жидком стуле - Saccharomyces boulardii, при более твердом стуле - лактобактерии.
- Запомните! Геморрой, как правило, возвращается, если не устранить основную причину проблемы и не изменить образ жизни.
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