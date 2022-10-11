Ребека Коха стала мамой и возвращается в спорт. Не от Латвии

Напомним, летом 2020 года Коха приняла решение прекратить спортивную карьеру. В настоящее время она вместе со своим мужем, метателем диска Моазом Мохамедом Ибрагимом живёт в Катаре. Четыре месяца назад у пары родился ребёнок.

"У меня теперь есть семья. Я чувствую уверенность в себе и надеюсь, что тренировочный процесс пройдёт хорошо, и я смогу восстановить свою физическую форму. Да, это большой вызов - растить ребёнка и тренироваться", - цитирует 24-летнюю Коху портал Inside The Games.

По словам руководителя Латвийской федерации тяжёлой атлетики Виктора Щербатых, их общение с Ребекой прервалось и о планах спортсменки ничего неизвестно.

"Ребека - молодец! Пусть тренируется и участвует в соревнованиях. С нашей стороны не будет никаких препятствий. Если она хочет заниматься спортом, то похвально, пусть только работает", - сказал Щербатых.

Спортсменка планирует вернуться к соревнованиям на Кубке Катара в январе следующего года.

Ребека Коха - чемпионка Европы по тяжёлой атлетике 2018 и 2019 годов в весовой категории до 58 килограммов, а также двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2017, 2018).

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Коха стала четвёртой, уступив бронзовому призёру соревнований Юн Джин Хи всего 2 кг.