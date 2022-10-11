Посол Латвии оценил работу украинской системы ПРО. Он провел в бомбоубежище более 5 часов

Оценивая произошедшие вчера обстрелы, Клява указал, что в целом в этом нет ничего нового - Украина воюет уже восемь месяцев, и люди это понимают, особенно если принять во внимание, что у многих в армии близкие или знакомые.

"В самом факте войны нет ничего нового, время от времени обстреливаются разные районы и географические точки Украины. Просто вчера был очень массированный обстрел. Однако в этом нет ничего нового", - сказал Клява, отметив, что в понедельник ему пришлось провести в бомбоубежище более пяти часов.

Он также рассказал, что украинцы продолжают восстановительные работы, в том числе восстанавливают электроснабжение там, где оно было прекращено в результате обстрелов и начавшихся после них пожаров. Во многих местах восстановительные работу займут много времени, однако, как отметил Клява, строители делают там чудеса, восстанавливая энергоснабжение в столь короткие сроки.

Вчерашние обстрелы показали, что Украине необходимо современное оружие. Воздушные силы Украины и противовоздушная оборона сухопутных сил уничтожили 43 крылатые ракеты и 13 дронов противника.

"Украина делает это своей системой противовоздушной обороны, которая уже устарела, но украинцы используют ее очень умело", - оценил Клява, допустив, что страны в ближайшем будущем поставят Украине более современные системы ПРО.

Напомним, в понедельник в результате масштабного удара вооруженных сил РФ по Украине были убиты минимум десять человек, еще по меньшей мере 60 пострадали. Ракетные удары были нанесены по всем регионам страны.