Вт, 11.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

На телеканале 8TV стартует новое латвийское шоу "Квартира"

rus.tvnet.lv
На телеканале 8TV стартует новое латвийское шоу "Квартира"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Один из ведущих "Квартиры" Александр Твердохлеб
Один из ведущих "Квартиры" Александр Твердохлеб Фото: Пресс-фото

На телеканале 8TV 17 октября стартует шоу "Квартира". Новое развлекательно-информационное шоу собственного производства будет выходить в эфир с понедельника по четверг, в 20:25. Создатели программы вместе со зрителями собираются решать актуальные проблемы, реагировать на новости и разбираться с нововведениями.

Студия, где будет создаваться "Квартира" это и правда настоящая квартира, превращённая в телевизионную студию, где ведутся съёмки. Второе не менее существенное отличие "Квартиры" от других телестудийных форматов в том, что большую часть сюжетов будут создавать сами журналисты, вооружённые особыми малогабаритными ручными видеокамерами.

"Сейчас идёт активная работа над первыми выпусками. Наши коллеги побывали во дворах многоэтажек, обсудили с жильцами тарифы на вывоз мусора, узнали, как жить более экономично и энергоэффективно. Конечно, люди нередко удивляются, видя журналиста с крошечной камерой в руках. Но многие наши герои признаются, что так разговаривать с журналистами даже легче, ведь их не снимают большой телекамерой, которая у людей, не связанных с телевидением, часто вызывает тревогу.

Девиз нашей программы: "Мы на "Ты"!". Мы говорим со зрителями по душам и показываем жизнь такой, какая она есть – со всеми горестями и радостями. Например, во время съёмок одного из сюжетов наша журналистка, общаясь с изобретателем, получила известие, что у её лучшей подруги родился ребёнок. И этот момент тоже попал в сюжет, хотя на первый взгляд он с ним никак не связан. В "Квартире" всё как в жизни – всё происходит по-настоящему, мы показываем события и людей такими, какие они есть. И мы сами – такие, какие мы есть", - говорит продюсер программы Владимир Новодворский.

Команда "Квартиры" весьма разнообразна. В ней есть люди разного возраста и происхождения. Их главное достоинство – профессионализм и способность импровизировать. Недаром формат "Квартиры" задумывался как новинка в латвийском медиапространстве.

Костяк команды "Квартиры" - 9 творческих людей: Мила Ковалёва, Анаит Исаханова, Александр Твердохлеб, Кристина Парваткина, Евгения Шафранек, Марианна Ходаш, Анастасия Бермичева, Андрей Аксёнов и Карина Дребейниека.

Мила не только журналист, но и профессиональный стилист. В своих сюжетах она коснётся не только социальных тем, но и часто будет давать ценные советы по стилю.

Анаит будет учить зрителей пользоваться новыми технологиями, примет участие в женских курсах самообороны, смело принимая и другие вызовы. Александр на собственном опыте испытает те проблемы, о которых расскажут "Квартире" телезрители. Например, попытается добраться ночью из аэропорта в центр Риги, когда не ходит общественный транспорт. Он специально останется в аэропорту после отъезда последнего автобуса и будет искать способы добраться домой.

Кристина не боится затрагивать даже на первый взгляд сугубо мужские темы, вроде утепления окон и ежедневного использования электромобиля. Опытная телеведущая Евгения поможет зрителям не только разобраться с насущными проблемами, но и, например, заглянуть в мастерские лучших латвийских художников. Марианна изучит остросоциальные темы, например, почему в магазинах всё чаще воруют.

Анастасия работала сценаристом и режиссёром телевизионных шоу, и уже успела принять участие в создании трэвел-шоу на одном из местных телеканалов. Андрей – латвийский журналист литовского происхождения, он тоже станет одним из ведущих "Квартиры".

А Карина расскажет о буднях, проблемах и радостях латвийцев, живущих за пределами столицы, особенно в Латгалии. И все эти творческие люди будут регулярно встречаться в студии "Квартиры" и вести программу вместе.

Шоу "Квартира" будет выходить, начиная с 17 октября, с понедельника по четверг в 20:25 на 8TV!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх