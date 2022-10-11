На телеканале 8TV стартует новое латвийское шоу "Квартира"

"Сейчас идёт активная работа над первыми выпусками. Наши коллеги побывали во дворах многоэтажек, обсудили с жильцами тарифы на вывоз мусора, узнали, как жить более экономично и энергоэффективно. Конечно, люди нередко удивляются, видя журналиста с крошечной камерой в руках. Но многие наши герои признаются, что так разговаривать с журналистами даже легче, ведь их не снимают большой телекамерой, которая у людей, не связанных с телевидением, часто вызывает тревогу.

Девиз нашей программы: "Мы на "Ты"!". Мы говорим со зрителями по душам и показываем жизнь такой, какая она есть – со всеми горестями и радостями. Например, во время съёмок одного из сюжетов наша журналистка, общаясь с изобретателем, получила известие, что у её лучшей подруги родился ребёнок. И этот момент тоже попал в сюжет, хотя на первый взгляд он с ним никак не связан. В "Квартире" всё как в жизни – всё происходит по-настоящему, мы показываем события и людей такими, какие они есть. И мы сами – такие, какие мы есть", - говорит продюсер программы Владимир Новодворский.